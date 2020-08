Quali sono le condizioni per rivedere il petrolio in area $30? Sebbene continuino a persistere le condizioni affinché il petrolio (prezzo in tempo reale) possa raggiungere area $80, non sono tutte rose e fiori.

Come vedremo, infatti, soprattutto sul time frame giornaliero la forza della materia prima non è proprio eccezionale. Si potrebbero, quindi, creare le condizioni per un ritracciamento veloce che porterebbe il prezzo dell’oro nero in area $30.

Quali sono le condizioni per rivedere il petrolio in area $30? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Le quotazioni del petrolio hanno chiuso la seduta del 7 agosto in area $41,22 in ribasso dell’1,74%.

Continua, quindi, la fase laterale che vede le quotazioni ingabbiate, tranne qualche rapida escursione, all’interno del trading range $40-$41,77.

La rottura di uno di questi due livelli farebbe esplodere la volatilità con conseguente forte movimento direzionale.

Al rialzo gli obiettivi sono molto chiari e mostrati in figura. Il punto di approdo di un eventuale allungo rialzista si trova in area $44,428 (I° obiettivo di prezzo). A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area $51,675 (II° obiettivo di prezzo) e area $58,922 (III° obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, c’è una doppia protezione che deriva da due supporti molto vicini tra loro: area $40 e $38,963. La rottura di questi livelli aprirebbe a una discesa fino in area $34,414 e a seguire in area $29,825.

Gli scenari dl medio/lungo periodo

Sul settimanale tutto procede come da copione. Le quotazioni, infatti, sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area $53. La condizione affinché l’obiettivo venga raggiunto è una chiusura settimanale superiore a $44,3. La massima estensione del rialzo si trova in area $76.

Solo una chiusura settimanale inferiore a $38,8 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista con possibilità di discese fino in area $30.

Sebbene con qualche difficoltà il mese ha chiuso sopra il livello chiave in area $39,6 aprendo le porte al raggiungimento di area $53, prima, e $76,4 poi.

Chiaramente, sebbene sia molto presto. una chiusura di agosto inferiore a $40 farebbe accantonare lo scenario rialzista e aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area $26,18.

Conclusione: l’impostazione è rialzista su tutti i time frame. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia in quanto si potrebbero creare le condizioni per un ritracciamento fino in aera $30. Chiusure sotto questo livello, poi, diventerebbero qualcosa in più di un semplice ritracciamento.