Quali sono le assicurazione auto e moto più convenienti ed economiche del 2021?

Rispondiamo alle domande dei nostri Lettori che chiedono quali sono le assicurazioni auto e moto più convenienti ed economiche del 2021. Abbiamo già dato alcuni suggerimenti su “Come approfittare dei prezzi bassi delle assicurazioni auto e moto”. Interessa a tutti gli automobilisti e motociclisti ottenere margini di risparmio sull’acquisto della polizza assicurativa. E ciò perché, in molti casi, il pagamento della Rc auto presuppone somme di denaro non trascurabili tanto da indurre alla richiesta di pagamenti rateali. Soprattutto gli automobilisti che non posseggono una classe di merito elevata si ritrovano a sostenere il peso di tariffe davvero salate.

Prima di procedere alla sottoscrizione di una polizza assicurativa conviene spendere un po’ di tempo alla ricerca di quella più vantaggiosa. Si ricorda tuttavia che a tutela del consumatore intervengono il Codice delle assicurazioni private presente nel Decreto legislativo n. 209/2005. Sapere quali sono le assicurazioni auto e moto più convenienti ed economiche del 2021 garantisce infatti un risparmio notevole. Accade spesso che si registri una differenza di costi pari anche a qualche centinaio di euro che comunque rappresentano una somma importante. Ciò soprattutto se l’automobilista o il motociclista riesce a stipulare una polizza assicurativa che offre le stesse garanzie e condizioni. Risulta chiaro che bisogna valutare l’eventuale convenienza di una compagnia assicurativa rispetto ad un’altra a parità di condizioni e opzioni.

Quali sono le assicurazioni auto e moto più convenienti ed economiche del 2021?

Prima di acquistare una polizza è consigliabile effettuare una serie di preventivi anche online se il consumatore non nutre diffidenza nei riguardi delle offerte in rete. Si tenga conto che a causa dell’emergenza epidemiologica e del lockdown dei mesi scorsi si è registrato una diminuzione dei costi che rende più vantaggioso l’acquisto di una polizza.

Fra le compagnie assicurative più solide e competitive figurano Conte.it, Genertel.it, Genialloyd, Linear, Prima.it, Zurich connect, Quixa e altre. La convenienza dell’una rispetto ad un’altra dipende dalle opzioni e dalle richieste del consumatore che potrebbe avere esigenze specifiche. Ciò equivale a dire che non vi è in assoluto una polizza da privilegiare, ma una serie di compagnie che offrono servizi differenti per clienti con peculiari bisogni. Ne consegue che il vantaggio economico deve procedere di pari passo con le garanzie e i servizi che la polizza riesce a fornire al consumatore al momento della sottoscrizione.