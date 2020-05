Quali sono le agevolazioni fiscali in caso di acquisto prima casa?

Per l’acquisto della prima casa sono previste dalla legge una serie di agevolazioni e benefici che però sono controbilanciati da altrettanti vincoli e limiti. Il vantaggio è evidente in quanto, sul piano fiscale, vi è un risparmio notevole, quindi è bene conoscere quali sono i pro e i contro. In generale, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono le seguenti:

1) applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% anziché il 9%.

2) applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

3) se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4% anziché al 10%.

Quando spettano e quali sono le agevolazioni fiscali in caso di acquisto prima casa?

Tali agevolazioni spettano all’acquirente allorquando questi rispetti alternativamente le seguenti condizioni: – risieda nel Comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto; svolga la propria attività nel predetto comune. Per quanto attiene alle esclusioni, le agevolazioni prima casa sono escluse per taluni tipi di beni. Esemplificativamente, non sono ammesse: per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville). Non sono ammessi inoltre per categorie A/9, identificative di castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale.

Ciò a condizione che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni di cui si è usufruito per l’acquisto del nuovo immobile. Inoltre, si pagheranno maggiori imposte, i relativi interessi e si dovrà anche esborsare una sanzione del 30%. Inoltre, per chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno ne acquista un’altra soccorrono ugualmente i benefici. Cioè, se ricorrono le condizioni dei benefici prima casa, si ha diritto a un credito d’imposta. Esso sarà pari all’imposta di registro o all’Iva già pagate per il primo acquisto effettuato in presenza delle agevolazioni prima casa.