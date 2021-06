Non dobbiamo andare a cercare i cibi che provengono dalla Luna per badare alla nostra salute. Ma, semplicemente conoscere meglio quelli che abbiamo a disposizione. Spesso anche sulla tavola, ma senza saperlo. Ecco quali sono i tre pesci che ci mantengono giovani donandoci anche tanta energia con una spesa davvero irrisoria: tonno, sgombro e sardina. Talmente ricchi di grassi Omega3 da essere considerati validi anche per prevenire ansia e depressione. Vediamo perché, oltre a essere saporiti, sanno essere anche salutari.

Vitamina B e Omega3

Adesso che abbiamo visto quali sono i tre pesci che ci mantengono giovani donandoci anche tanta energia con una spesa davvero irrisoria, puntiamo l’attenzione su cosa contengono. Tonno, sgombro e sardina abbondano di:

vitamina B12;

acidi Omega3.

La vitamina B e, nello specifico proprio la 12, ha il compito di rendere energia pulita ciò che immagazziniamo. Come se fosse un dispositivo naturale che ci permette di trasformare ciò che mangiamo in energia allo stato puro. Non per niente, quando ci sentiamo stanchi e stressati, spesso ci manca proprio la vitamina B. Ed è quella che ci prescrive il medico. E, sempre lei abbonda nei nostri tre pesci.

L’unione degli elementi

La sua unione poi con gli acidi Omega3 provoca una sinergia importante che allontana lo stress, facilita il buonumore e ci mantiene giovani e attivi. I neuroni cerebrali si nutrono letteralmente di queste sostanze. Ne guadagna la memoria, più elastica e longeva. Ne guadagna la concentrazione, che ci permette di affrontare meglio lo stress lavorativo e lo studio.

Pochi sanno che tonno, sgombro e sardina aiutano a mantenerci giovani combattendo anche i radicali liberi. Questi tre pesci sono infatti anche inseriti nella lista dei cibi che prevengono l’arteriosclerosi. Fondamentale, infatti, la loro azione di freno dell’azione di ossidazione delle pareti arteriose che conduce proprio a un invecchiamento precoce e alle malattie degenerative mentali.

