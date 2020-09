Se è vero che il tech USA si è ben comportato in questo periodo di pandemia, fra poco comincerà probabilmente a fare la parte del leone il comparto energetico con il nuovo oro verde.

L’idrogeno verde energia del futuro

L’idrogeno ora è chiamato il nuovo oro verde. Prodotto per elettrolisi dell’acqua con l’aiuto delle energie rinnovabili, l’idrogeno verde è oggi il candidato ideale per la transizione energetica nel mondo. Finora poco considerato, da qualche mese comincia ad avere diversi seguaci in Europa, principalmente fra le industrie energetiche.

La situazione in Italia e Francia

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’Europa da parte sua sta per immettere nel settore pubblico dei suoi Stati una serie di forti finanziamenti per promuovere la ricerca e l’utilizzo dell’idrogeno verde.

L’italia con ENI è fra i più avanzati nello sfruttamento futuro di questa tecnologia, perché ha cominciato a muoversi in anticipo. Attualmente c’è una “discussione” fra ENI e ENEL se convenga subito o no puntare sull’idrogeno verde o prevedere una transizione.

La Francia, costruirà a breve in Congo una grande diga per la produzione dell’idrogeno verde, che poi sarà portato in Europa e qui trasformato in energia a emissioni zero. Il progetto francese prevede anche che in pochi anni convertirà tutte le sue centrali nucleari, in centrali a idrogeno verde.

Quali sono i titoli azionari su cui puntare a occhi chiusi nel prossimo futuro. Energia a emissioni zero

L’idrogeno verde è dunque l’energia del futuro, con emissioni zero. Spinti dal surriscaldamento globale i capi di stato stanno puntando velocemente verso questa fonte di energia, valida alternativa alle attuali energie di origine fossile.

Ma c’è anche dell’idrogeno veramente verde e per di più, presente in natura, l’idrogeno verde naturale. Ma per il momento si è un po’ freddi nei suoi confronti, perché non si hanno ancora le conoscenze tecniche su come sfruttarlo, essendo questa dell’idrogeno verde una questione abbastanza recente. Questione ancora di poco tempo pensiamo noi, visto che in Mali c’è già un imprenditore maliano, che sfrutta l’idrogeno naturale per produrre energia elettrica,

Quali sono i titoli azionari su cui puntare a occhi chiusi nel prossimo futuro?

Una cosa è certa. Il comparto energetico sarà il vero boom dei prossimi anni.