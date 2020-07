Quali sono i titoli azionari del settore costruzioni e infrastrutture favoriti dal DL Semplificazioni? Il Governo ha approvato, salvo intese, l’ennesimo DL. Questa volta, il DL Semplificazioni dovrebbe contenere misure volte allo sblocco e accelerazione degli investimenti in opere infrastrutturali. Due misure in particolare riguardano il settore in esame.

La prima è la deroga alla gara europea, insieme all’utilizzo della procedura negoziata con un numero di imprese ristretto. Il limiti dell’appalto deve essere minimo di 5,2 milioni di euro e le imprese devono essere legate all’emergenza Covid-19. In questo caso le stazioni appaltanti possono agire, appunto, in deroga a qualunque disposizione di legge. Ovviamente tranne le norme penali e antimafia. La seconda è l’utilizzo di commissari straordinari per le opere infrastrutturali prioritarie su proposta del Ministero delle Infrastrutture e nomina del PdC. Sono state anche confermate le norme per velocizzare l’iter autorizzativa. La VIA viene confermata a 60 giorni. Danno erariale e abuso d’ufficio dei pubblici ufficiali saranno perseguibili penalmente. Quali sono, dunque, i titoli azionari del settore costruzioni e infrastrutture favoriti dal DL Semplificazioni?

Quali sono i titoli azionari del settore costruzioni e infrastrutture favoriti dal DL Semplificazioni?

Alla luce di quanto detto, l’Ufficio Studi di Proiezionidiborsa ritiene che il settore costruzioni, nel suo complesso, sia tra i favoriti del DL. L’unico elemento di incertezza, anche se non da poco, è che l’elenco delle opere da sbloccare non è stato inserito nel DL. E che i commissari straordinari non sono stati ancora nominati. Superati questi ostacoli, comunque in fase di definizione nelle prossime settimane, diversi titoli azionari appaiono ben posizionati per fare bene. Le nostre scelte sono le seguenti.

Buzzi Unicem e Cementir. La ragione è che l’avvio degli iter costruttivi dovrebbe favorire la domanda di cemento nel mercato italiano. Contestualmente, migliorare la loro posizione finanziaria.

Webuild (MIL:WBD). Sta costruendo diverse opere che potrebbero rientrare nella decisione di renderle prioritarie con la scelta dei commissari.

Trevi Fin Industriale. Unica impresa italiana di respiro realmente internazionale tra le quotate del settore. Impossibile che non ottenga appalti e commesse in Italia, anche se non è il suo mercato principale.