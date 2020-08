Un focus per conoscere quali sono i tirocini retribuiti con stipendi da funzionari e con rimborso spese.

Ancora pochi giorni per accedere alle domande di tirocinio presso il “Centre for Maritime Research and Experimentation”. Tale centro rientra nell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di La Spezia per le ricerche e sperimentazioni marittime. Tale percorso è inserito all’interno dello “Young Scientist Internship Program” finanziato dalla NATO. In caso di possesso dei requisiti necessari per accedere al percorso di formazione e lavoro, è bene attivarsi sin da ora. Infatti, il termine ultimo e perentorio per l’invio delle candidature è lunedì 31 agosto. Vediamo ora di mettere a fuoco, più da vicino, quali sono i tirocini retribuiti con stipendi da funzionari e con rimborso spese.

Chi può candidarsi

Il programma finanziato dalla NATO, offre borse di tirocinio della durata di 6 mesi, prorogabili di altri 6. E’ prevista inoltre la possibilità di assunzione al termine del percorso formativo. I destinatari a cui si indirizzano i tirocini sono giovani di almeno 21 anni di età e che abbiano completato, con successo, almeno due anni di un corso di laurea. Quindi, in estrema sintesi, i requisti minimi sono i seguenti:

avere più di 21 anni; essere cittadini di uno Stato membro della NATO; aver completato con successo almeno due anni di un corso di laurea nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica; essere neolaureati da non oltre 24 mesi alla scadenza del bando; avere conoscenza dell’inglese; avere conoscenze informatiche (come Word, Excel, PowerPoint) e software di calcolo tecnico (ad esempio Python o MATLAB).

Finalità e materie dello stage

Lo stage ha l’obiettivo di fornire l’accesso alle più innovative conoscenze teoriche e tecniche che troveranno applicazione attraverso incarichi di lavoro pratico. Gli stagisti avranno, quindi, l’opportunità d’imparare dalla comunità della NATO e di contribuire alla creazione di una forza lavoro preparata e diversificata. Le discipline sulle quali i tirocinanti saranno chiamati a cimentarsi saranno le seguenti: oceanografia fisica e acustica ambientale, ingegneria (ambientale, dell’informazione, elettronica), matematica applicata e scienze del computer.

Mansioni dei tirocinanti

Sotto la supervisione di un capo progetto, gli stagisti verranno assegnati all’espletamento di compiti, in linea con le personali competenze. Le mansioni che potranno essere ricoperte sono ricomprese tra le seguenti:

partecipare a progetti di ricerca; effettuare la raccolta dati su aree tematiche specifiche; progettare esperimenti, analizzare risultati e formulare ipotesi; elaborare, analizzare e organizzare dati e documenti; partecipare e fornire assistenza alla scrittura di articoli di ricerca; assistere a seminari, meeting e conferenze presso il CMRE.

Retribuzione dei tirocinanti

Il tirocinanti selezionati saranno diversamente retribuiti in relazione ai parametri di riferimento, così come di seguito indicati:

uno stipendio mensile di 1.000 euro per gli studenti universitari; 15 giorni totali di ferie; uno stipendio pari a quello di un funzionario di livello B1 per i tirocinanti in possesso di un titolo universitario (laurea triennale o magistrale); uno stipendio pari a quello di un funzionario di livello A1 per i tirocinanti in possesso di un dottorato; un biglietto aereo / treno prepagato.

Dove fare domanda

Per candidarsi correttamente al programma “Young Scientist Internship”, è necessario utilizzare l’applicazione dedicata al programma di tirocini della NATO. Per cui, sarà necessario creare un proprio profilo, effettuare il login e inserire i dati. Ecco quindi quali sono i tirocini retribuiti con stipendi da funzionari e con rimborso spese.