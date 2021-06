La pelle ha un ruolo determinante. Ci protegge dall’ambiente circostante, una barriera fondamentale che limita le conseguenze di aggressioni esterne, virus e germi. È anche, però, un organo che fa trasparire il nostro stato di salute, regola la temperatura corporea e l’equilibrio idrico. Ha poi una funzione sensoriale, registra e trasmette stimoli, positivi o negativi che siano.

Molto spesso si sottovaluta il benessere della pelle, bisognerebbe invece averne cura, come di tutti gli altri organi del corpo. Sia d’inverno che d’estate, gli agenti atmosferici mettono a dura prova la salute dell’epidermide, provocando danni sia agli adulti che ai più piccoli.

Quando non è in perfetta forma e si notano degli evidenti segni di secchezza o disidratazione, le sue funzioni vengono meno. Vediamo quali sono i sintomi della pelle disidratata e come rimediare in modo semplice, per agire in tempo ed evitare peggioramenti.

Differenza tra pelle secca e disidratata

Pelle secca e disidratata posso essere confuse, ma rappresentano due stadi diversi di malessere.

La pelle secca è una condizione permanente, che definisce la tipologia di pelle, come grassa o mista, è carente di grassi e va trattata in un determinato modo. La sensazione è la poca elasticità, come se tirasse e le cause possono essere di diversa natura.

La disidratazione, invece, è causa di carenza di acqua, ma è una condizione reversibile. La pelle è molto sottile, sensibile, squamosa ed è molto spesso conseguenza di alimentazione, stile di vita e trucchi sbagliati.

Rimedi possibili

Prima di effettuare qualsiasi trattamento, bisogna consultare un dermatologo per migliorare la situazione. La prima azione potrebbe essere avere una corretta alimentazione, che comprenda molte vitamine e tanta acqua, almeno 2 litri al giorno. Evitare cosmetici a base di alcol, usare protezione solare, creme idratanti e detergenti adatti, indossare abiti traspiranti. Per tutto il corpo si possono praticare saltuariamente scrub non aggressivi a base di olio d’oliva o mandorle.

Ecco quali sono i sintomi della pelle disidratata e come rimediare in modo semplice, ma sempre con l’aiuto di un dermatologo e senza improvvisare terapie.