Le strategie di investimento, si sa, cambiano con il tempo. Per questo è sempre bene tenere d’occhio i macro trend che si sviluppano in seguito ad eventi storici o alla semplice evoluzione della società. Quali sono i settori che guideranno i mercati azionari nei prossimi anni a cui pochi pensano e oggi sono trascurati dagli investitori?

La telemedicina

Indubbiamente, nella fase storica in cui ci troviamo adesso, è necessario prendere coscienza dei cambiamenti arrivati con il ciclone Covid. A prescindere da quando la pandemia sarà effettivamente sotto controllo, è indubbio che con il diffondersi dei contagi alcuni settori precedentemente sottovalutati si sono ritrovati improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale. Un esempio potrebbe essere quello della telemedicina, quasi sconosciuta in Italia, una realtà che sta prendendo piede facilmente negli USA. Un approccio che non riguarderebbe più soltanto la visita medica in sé ma anche la prescrizione di farmaci e il relativo acquisto.

La Rete in tutti i campi

Inoltre la finanza continuerà la sua evoluzione per la strada che si era già vista anche prima della pandemia. Ma tutto questo porta anche ad un’altra richiesta: quella di sistemi di sicurezza online sempre più affidabili. Temi come la sostenibilità, la rivoluzione digitale e il potenziamento della rete Internet (inteso anche come aumento delle capacità e disponibilità dei data center) influiranno anche sulla resa del portafoglio e sulle strategie di investimento.

In una panoramica ampia ed esaustiva della prossima evoluzione dei mercati e degli investimenti non si può ignorare anche un altro aspetto. L’aumento della popolazione e la diminuzione delle risorse alimentari saranno problemi da gestire. In questo caso per sapere quali sono i settori che guideranno i mercati azionari nei prossimi anni a cui pochi pensano e oggi sono trascurati dagli investitori si può guardare all’agroalimentare. Nello specifico alle tecnologie di precisione rappresentati dai droni per le colture. ma anche dal blockchain per la tracciabilità delle materie prime. Oppure a tutte quelle tecnologie utili per il dispendio minimo di risorse primarie come l’acqua potabile.