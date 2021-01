Oggi, gli Esperti della Redazione forniranno dei suggerimenti pratici affinché la pulizia di ogni tipo di lampadario si trasformi in un’attività semplice e poco faticosa. Ebbene, ogni modello di lampadario ha necessità di un metodo diverso di pulizia affinché non si rovini.

La prima cosa da fare è staccare la corrente elettrica e raggiungere il lampadario, senza arrampicarsi e possibilmente facendosi aiutare da qualcuno. I metodi che andremo a proporre sono molti facili ed utilizzano prodotti naturali. Vediamo dunque quali sono i segreti per pulire ogni tipo di lampadario.

Lampadari di tessuto

Se ci si accinge alla pulizia di lampadari in tessuto bisognerà sciogliere 3 cucchiai di bicarbonato in 100 ml di acqua tiepida. Dopo aver mescolato bene i due ingredienti applicare il prodotto sul paralume. Quindi lasciare agire per una notte. Trascorso il tempo spazzolare il lampadario e passare con un panno umido. In caso di macchie ostinate si consiglia di spargere del talco in polvere sulla superfice da trattare. Lasciare agire per una decina di minuti e poi spazzolare via gli eccessi. La macchia sparirà insieme alla polvere di talco.

Di vetro o cristallo

Nel caso di lampadari di vetro o cristallo suggeriamo di trattare la superfice con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua e aceto. Dopo aver strofinato il batuffolo su tutta la superfice e lasciato agire una decina di minuti passare un panno umido. Un’alternativa più rapida consiste nel vaporizzare il lampadario con una soluzione di 1/3 di alcol e 2/3 di acqua, quindi pulire con un panno morbido.

Vediamo, ancora, quali sono i segreti per pulire ogni tipo di lampadario.

In plastica

Se i lampadari sono invece in plastica si può utilizzare il sapone di Marsiglia. Dunque diluire il sapone, liquido o in scaglie, in mezzo litro di acqua. Versare quindi il composto in un vaporizzatore e spruzzare la superficie del lampadario. Passare quindi con un panno umido. In questo modo la polvere sparirà senza danneggiare la plastica.

In metallo

Infine se i lampadari sono in metallo si può utilizzare il succo di 2 limoni diluiti in mezzo litro di acqua. Quindi bagnare la superficie con una spugna imbevuta della miscela ottenuta e asciugare bene. In caso di incrostazioni intense si può ricorrere all’uso dell’ammoniaca, prestando attenzione poi a risciacquare bene il lampadario con acqua tiepida.

Ecco dunque quali sono i segreti per pulire ogni tipo di lampadario.