Avere delle labbra grandi e carnose è una vera fortuna, ma purtroppo non per tutte è così. In più, il trascorrere del tempo comporta una perdita di turgidità dei tessuti, e le labbra non appaiono più come quelle di una volta.

Ma non disperiamo, perché in questi casi il make up ci dà una grossa mano!

Conoscere i giusti prodotti, per valorizzare e ingrandire le labbra è importante.

In questo articolo spieghiamo, quali sono i rossetti adatti, e come truccare le labbra sottili per farle apparire grandi e carnose.

Raggiungere questo risultato è possibile senza dover necessariamente ricorrere a interventi estetici.

Idratare le labbra

Ricordare di prendersi cura delle proprie labbra idratandole, proprio come si fa con il viso, utilizzando un buon burro di cacao.

La matita

Usare la matita è indispensabile.

Deve essere ben temperata, abbastanza dura, dello stesso colore del rossetto, oppure di un tono più scura.

Consigliamo di ricalcare il contorno della bocca rispettandone la sua linea naturale.

Un altro trucco è quello di adoperare, dopo aver terminato con il rossetto, una matita nude, molto chiara al centro del labbro superiore e inferiore, sfumando con un pennello per evitare stacchi di colore.

Quali sono i rossetti adatti e come truccare le labbra sottili per farle apparire grandi e carnose. Il correttore

Il secondo passo è l’uso del correttore.

Serve a nascondere i possibili difetti e le irregolarità della bocca.

Acquistare un correttore in crema o fluido, in modo da non evidenziare la presenza di piccole rughette, attorno alle labbra.

Come utilizzarlo

Applicarlo sugli angoli esterni del labbro inferiore e sull’arco di cupido.

Il primer

Prima di truccare la bocca utilizzare, un velo sottile di primer labbra.

Questo prodotto serve a migliorare la resa e la tenuta del trucco e a donare un aspetto liscio e levigato alle labbra.

Il rossetto

La scelta del rossetto è fondamentale.

Per mettere in risalto le labbra, renderle lucide, carnose e grandi, consigliamo il lip glos.

Si consiglia di non acquistare rossetti dalle tonalità scure. Scegliere colori chiari come il rosa, il pesca, il rosso acceso o rosso fuoco, il beige, il malva.

Evitare il rosso scuro perché rimpicciolisce le labbra. Prediligere i rossi fuoco o corallo dalle texture cremose, glossate e metalliche.