Sono stati due mesi dove le mani erano il soggetto principale. A lavoro c’erano cartelloni che ti spiegavano come lavare le mani e anche in TV passavano degli spot su come ci si doveva lavare le mani soprattutto dopo aver toccato determinate cose. Almeno adesso tutti quanti lo abbiamo capito. Lavarsi tutti costantemente le mani e usare gel disinfettanti soprattutto a base di alcool può essere abbastanza nocivo per la salute delle nostre mani. Ma quali sono i rimedi naturali per prendersi cura delle mani soggette a disinfettanti e lavaggi continui? Esistono tantissimi prodotti naturali che si prendono cura della tua pelle senza nemmeno saperlo.

Quali sono i rimedi naturali per prendersi cura delle mani soggette a disinfettanti e lavaggi continui?

Sicuramente ci sono tantissimi prodotti naturali che si possono trovare al supermercato o in farmacia creati proprio per il corpo o per le mani. Ma ci sono anche altri prodotti che invece utilizziamo ogni giorno magari in cucina che sono perfetti. Iniziamo dal primo in assoluto.

I prodotti naturali acquistabili in negozio

Il burro di Karité è 100% naturale e data la consistenza vanta di proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti. Non solo nutre ma è anche perfetto per proteggere la pelle da agenti atmosferici come vento, sole e freddo. Un altro prodotto naturale è l’olio di cocco. Anch’esso perfetto per le mani secche e screpolate. Basterà usare l’olio sulle mani e in poco tempo sentirete già le vostre mani più sane. Un altro olio è quello di mandorle dolci, che come quello di cocco è naturale e perfetto per le vostre mani. Questo però per avere un’azione ancora più efficace andrebbe usato su mani un po’ umide.

E i prodotti già in casa?

Per quanto riguarda i prodotti già a casa e quindi a nostra totale disposizione troviamo l’olio di oliva. Si comporta come i tanti olii sopra citati. Ed essendo naturale è perfetto per la nostra pelle. Un altro rimedio è il tuorlo dell’uovo. Sbattete l’uovo e poi fate degli impacchi sulle mani per 15/20 minuti. Ultimo rimedio è il miele che si può miscelare con altri olii per creare una maschera perfetta.