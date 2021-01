Avere un alito fresco è una cosa molto importante e per questo motivo ci sono dei rimedi naturali che aiutano a prendersi cura di se stessi. Combattere questo disturbo è molto importante, soprattutto se è un fattore cronico, per poter avere una vita sociale senza problemi.

Per questo motivo, si possono adottare dei piccoli trucchi del tutto naturali per avere sempre un alito fresco. Inoltre, quando il problema è collegato a fattori interni, si può contrastare la cattiva digestione con dei semplici consigli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quali sono i rimedi naturali per avere sempre un alito fresco?

Iniziare ad avere innanzitutto una buona, se non ottima, igiene orale. Partendo dalla pulizia dei denti con lo spazzolino ogni 15/20 minuti ad ogni fine pasto. Inoltre sciacquare i denti con un adeguato collutorio, può aiutare a contrastare il problema.

Per eliminare eventuali cause, non è da escludere una pulizia dei denti dal dentista che eliminando il tartaro e curando eventuali problemi come carie e gengiviti, aiuteranno progressivamente ad eliminare il problema.

Una buona abitudine potrebbe essere quella di sciacquare la bocca per circa 10 minuti ogni mattina appena svegli con l’olio di sesamo o di cocco. Il metodo si chiama oil pulling e permette di migliorare l’igiene orale insieme al lavaggio consueto con lo spazzolino da denti.

Anche fare dei risciacqui con un bicchiere d’acqua con un po’ di aceto di mele o qualche goccia di olio tea tree aiuta a disinfettare e a mantenere un’ottima igiene. I semi di finocchio se masticati possono essere un ottimo alleato contro l’alitosi. Anche gli sciacqui con sale e bicarbonato di sodio possono alleviare il problema.

Masticare foglie di prezzemolo, di menta, di sedano oppure bacche di cardamomo, sono tutti rimedi naturali e piacevoli per ripristinare un senso di alito fresco. Mangiare una mela al giorno, aiuta, con i suoi enzimi, a pulire il cavo orale ed alleviare l’acidità di stomaco che è una delle maggiori cause dell’alitosi.