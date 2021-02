Una puntura di vespa può essere molto dolorosa e a volte letale specie se si verifica una reazione allergica. Nel migliore dei casi, invece, si può presentare il semplice dolore localizzato e bruciore. Ad ogni modo, a prescindere da questo, è sempre bene consultare un medico.

Solo in questo caso, e quindi solo dopo le rassicurazioni di uno specialista, alcuni rimedi naturali possono essere d’aiuto per placare il fastidio causato dalla puntura. Innanzitutto, bisogna cercare di estrarre con delicatezza, qualora fosse rimasto attaccato, il pungiglione, usando una pinzetta o un ago sterilizzato.

È fondamentale perché in questo modo si impedisce al veleno di continuare ad essere rilasciato. Solo estraendo il pungiglione sarà possibile utilizzare i rimedi naturali per alleviare il gonfiore, il bruciore ed il rossore.

Andiamo adesso ad analizzare quali sono i rimedi naturali contro le punture di vespa.

I primi rimedi naturali

Sicuramente una borsa del ghiaccio, applicata per 20 minuti circa, aiuterà ad alleviare il dolore riducendo il gonfiore. Poi è possibile usare una piccola fetta di limone o il succo di limone applicandone alcune gocce sulla puntura.

Il veleno verrà neutralizzato e il gonfiore insieme al dolore si allevieranno. Si può sempre usare anche il bicarbonato di sodio utile pure con le punture di vespa.

Si dovrà spalmare sulla puntura dopo averne mescolato un chucchiaino con un po’ d’acqua. Dopo avere aspettato alcuni minuti si potrà risciacquare con acqua fredda.

La cipolla, il basilico e il gel aloe

Un rimedio che potremmo definire della nonna è, invece, quello di utilizzare la cipolla per via delle sue ottime proprietà medicinali. Sarà sufficiente affettare una cipolla, o dividerla a metà, per poi applicarla sulla zona infiammata fino a quando non sarà passato il bruciore.

Altro rimedio naturale può essere il basilico, ricco di oli essenziali che applicato (due o tre foglie) sulla parte lesa permetteranno di alleviare i fastidi.

Il gel d’aloe può essere, invece, un ottimo sostituto di pomate post puntura. È un elemento che si può trovare tranquillamente estraendolo dalle piante o acquistandolo in erboristeria.

La melissa, l’aceto e le bucce di patate

Sempre in caso di punture di vespe è possibile applicare dopo averle tritate, due foglie fresche di melissa che hanno proprietà calmanti e lenitive. Infine tra quali sono i rimedi naturali contro le punture di vespa, possiamo annoverare anche l’aceto e le patate.

Il primo neutralizza il veleno dopo averlo applicato con un fazzoletto imbevuto o con un paio di gocce applicate sulla puntura. Le patate, e le sue bucce, invece, avendo l’amido, possono lenire la pelle nella parte arrossata ed irritata. Una sola precisazione è giusto fare cioè di applicarle con delicatezza e senza strofinare sulla parte infiammata.