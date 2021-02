Quanti piccoli problemi quotidiani si possono risolvere ricorrendo ai rimedi della nonna! Perché, un tempo, non era facile recarsi dal medico e in farmacia. Così si cercava di ottenere la cura con i prodotti semplici e naturali di cui si disponeva. Eppure, come tutti, anche le nonne non erano infallibili! Ebbene tra i tanti utili rimedi della tradizione, ve ne è qualcuno che, non solo è inutile, ma addirittura può rivelarsi pericoloso.

Dunque vediamo quali sono i rimedi della nonna da non usare mai perché pericolosi.

Latte e Alcool

L’esempio che immediatamente balena alla mente è quello di utilizzare il latte in caso di avvelenamento.

Questo è il peggior consiglio che si possa dare! Infatti il bere il latte non fa altro che facilitare l’assorbimento delle sostante. Dunque bevendolo, si accelera il processo di avvelenamento. Questo rimedio quindi non solo è inutile, ma può addirittura risultare dannoso.

Ancora, cosa fare per alleviare il mal di denti? Se la domanda fosse posta alla nonna, certamente, risponderebbe di bagnare il punto dolente con un goccio di brandy o di rum. Ma sebbene sia vero che l’alcool anestetizza le terminazioni nervose, quindi momentaneamente il dolore si affievolisce, tuttavia nessun effetto si ottiene sull’infiammazione. Quindi tergiversare su un intervento appropriato potrebbe addirittura far rischiare di perdere il dente. Può essere ancora più pericoloso se questa soluzione si usa su un piccolo di età inferiore a i 12 anni. I piccoli non hanno ancora sviluppato l’enzima alcol deidrogenasi per digerire i liquori. Un mal di denti, dunque, trattato in questo modo può portare a conseguenze molto più gravi.

Bruciature

Infine, in caso di bruciature, la memoria popolare consiglia diverse sostanze. Troviamo dunque aneddoti che raccontano di miracolosi impacchi di aceto o di acqua e sale sulle parti ustionate. Questi vanno invece assolutamente evitati in quanto sono sostanze irritanti. Anziché risolvere il problema ne creerebbero uno certamente più grave. Utili invece si rivelano in questa situazione l’olio di oliva, per il potere cicatrizzante. Per togliere la macchia che potrebbe rimanere sulla pelle dopo che l’ustione è guarita, può essere utile usare il limone.

Ecco quindi quali sono i rimedi della nonna da non usare mai perché pericolosi.

