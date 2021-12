Al momento tutto sembra allineato per far chiudere sui massimi quest’anno davvero intenso per i listini azionari. Come regolarsi in quest’ultimo scorcio?

Quando una tendenza è in corso, il comportamento obbligatorio è quello di seguire le dinamiche senza opporsi ad esse, anzi accodandosi. Come regolarsi da ora in poi? Quali sono i punti di inversione per i mercati azionari che continuano il loro rialzo?

Analizzeremo la stato dei luoghi nei prossimi paragrafi per poi definire la nostra strategia operativa.

Alle ore 18:29 della giornata di contrattazione del 27 dicembre i principi listini azionari segnavano seguenti prezzi:

Dax Future

15.937

Eurostoxx Future

4.294

Ftse Mib Future

27.325

S&P 500 Index

4.787,92.

Il frattale annuale per l’anno 2021 e quello che si è verificato

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 23 dicembre.

Cosa attendevamo per questa settimana?

Minimo nella giornata di lunedì e massimo in quella di giovedì. Per il momento la previsione rimane confermata dall’andamento dei prezzi.

Quali sono i punti di inversione per i mercati azionari che continuano il loro rialzo?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 29 dicembre inferiore ai 15.818. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.046.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 29 dicembre inferiore ai 4.269. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.026.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 29 dicembre inferiore ai 27.110. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 29 dicembre inferiore ai 4.733. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.531.

Alla luce di questo dati appena indicati quale posizione di trading multidays continuare a mantenere?

Long sugli indici analizzati in corso dall’apertura apertura del 23 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di mercoledì?

Fase laterale rialzista per buona parte della giornata.