Quali sono i podcast più interessanti e perché è arrivato il momento di iniziare ad ascoltarli

Cos’è un podcast? Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale da parte del pubblico digitale riguardo l’universo dei podcast.

È una trasmissione audio trasmessa in streaming o in differita, scaricabile o da ascoltare nei principali canali di servizi musicali e di podcast. Perché i podcast stanno avendo così tanto successo? Prima di tutto c’è un ritorno alla voce. La voce da sola può essere d’impatto quanto l’immagine.

Inoltre, i podcast hanno la fantastica funzione di poter essere ascoltati mentre si fa altro. Sono l’ideale per una mattinata di pulizie o per un viaggio in pullman. Ultimo ma non meno importante motivo per cui i podcast sono così in voga, perché non contemplano uno schermo per essere fruiti durante l’ascolto. Un po’ di digital detox è qualcosa che fa bene a tutti, in questa epoca sempre più digitale e filtrata dallo schermo di un computer o di un cellulare. Scopriamo quali sono i podcast più interessanti e perché è arrivato il momenti di iniziare ad ascoltarli.

Il podcast di Alessandro Barbero

Se c’è un rammarico comune riguardo la propria preparazione scolastica, spesso, è quello di non aver studiato la storia come avremmo voluto. Con il podcast di Alessandro Barbero è arrivato il momento di recuperare. Il professore piemontese ha una capacità narrativa e di sintesi estremamente coinvolgente.

4 minuti di The Vision

Ogni mattina alle 6 e 30 la redazione di The Vision – la testata online di attualità e cultura – fa uscire un podcast in cui riassume tutti gli argomenti della giornata. Sono pillole di attualità quelle di 4 minuti. Da ascoltare mentre ci si gode la colazione, senza altre distrazioni.

Ti mando la posizione

Adesso non possiamo viaggiare, ma una voce può essere il nostro biglietto di andata e ritorno. In ogni puntata si parte da un indirizzo per raccontare paesi e città. Da ascoltare prima di andare a letto, per far sognare la mente.

