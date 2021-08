Ci sono alcuni Paesi che, a differenza dell’Italia, offrono una qualità della vita migliore e anche un costo più basso. Sono molti, infatti, quelli che decidono di andare a vivere all’estero per pagare meno tasse e spendere meno. Ebbene, vediamo quali sono i Paesi in cui vivere da ricchi a partire da 250 euro al mese. Al primo posto abbiamo il Nepal, che si trova tra la Cina e l’India. Si tratta di una località che, anche se priva di mare, vanta panorami fantastici. Inoltre, è un posto molto suggestivo per via dei santuari induisti e delle scenografiche colline. Ebbene, viverci costa solo 250 euro al mese. Si pensi che per una cena si spendono all’incirca 7 euro, per il cinema 2,50 euro. Costa tanto solo l’assicurazione sanitaria, che si aggira attorno ai 40 euro mensili.

Quali sono i Paesi in cui vivere da ricchi a partire da 250 euro al mese

Al secondo posto si collocano le Filippine. Ivi, con 350 euro al mese si può godere di spiagge incontaminate e temperature miti. Un appartamento in media costa 150 euro mensili e 150 euro più o meno le spese delle utenze. Solo la rete Internet è cara, costando circa 42 euro al mese. Al terzo posto abbiamo la Cambogia. Anche qui, in media, la vita costa circa 350 euro al mese. A seguire, senza doverci allontanare troppo, c’è la Moldavia, dove potremo vivere con 400 euro mensili. Nella classifica segue il Vietnam, con i suoi 400 euro al mese. Un pasto al ristorante costa meno di 4 euro, le sigarette 1 euro e l’affitto circa 250 euro mensili. Al sesto posto c’è la Thailandia, con 450 euro mensili.

Altri Paesi con costo della vita basso

La Malesia si colloca al settimo posto con 500 euro al mese, sufficienti a vivere davvero bene. Poi, Panama, con 700 euro al mese. Al nono posto, c’è la Romania, con 750 euro al mese. Infine, abbiamo le Canarie, anch’esse in Europa e ben posizionate, con mare e clima ideali per chi scegliesse di trasferircisi. Esse sono tra le mete più gettonate dagli italiani, con un costo della vita di circa 850 euro al mese di gran lunga più basso che in altre parti di Europa.