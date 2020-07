Quali sono i migliori sport per dire addio alla cellulite? Vi siete mai chiesti quali siano gli sport più efficaci contro la cellulite? Il team salute e benessere di Proiezionidiborsa ha la risposta per voi. Alcuni sono quelli più consigliati come ad esempio fare squat, affondi, correre e fare yoga (clicca qui se vuoi scoprire perché lo yoga fa bene). Altri invece sono sport che magari si praticavano da più piccoli e abbiamo deciso di abbandonare. La cellulite, anche se immagino lo sappiate già, è un disturbo della pelle che provoca dei buchi sull’epidermide. Le cause più comuni possono essere la ritenzione idrica, il poco allenamento, il sovrappeso e anche lo stress.

Quali sono i migliori sport per dire addio alla cellulite?

Vediamo quindi la top 5 degli sport da praticare se vogliamo dire addio alla cellulite. Al primo posto abbiamo gli sport in acqua. Come ad esempio il nuoto e acquagym. Quando si fa sport in acqua il muscolo non è sottoposto a grande sforzo e questo facilita l’eliminazione delle scorie. Infatti moltissimi nuotatori o sportivi del mondo acquatico hanno un fisico molto asciutto e tonico. E non hanno una muscolatura esagerata. Va però detto che coloro che si allenano a livello agonistico uniscono il nuoto alla palestra, ma non so se questo è il caso vostro.

Oltre al nuoto?

Al terzo posto abbiamo il ciclismo. Infatti andare in bici può dare dei bellissimi risultati. La pedalata aiuta il microcircolo profondo cutaneo in grado di far scomparire la cellulite. Anche fare squat e affondi è un rimedio fantastico contro la cellulite. Esercizi che si possono tranquillamente praticare a casa. Bisogna fare un allenamento regolare di circa 3-4 volte alla settimana. Dove all’interno 30 minuti saranno dedicati ad esercizi cardio. L’attività aerobica è importante perché fa bruciare grassi, aumenta la funzionalità cardiocircolatoria e incrementa anche l’ossidazione diretta dei grassi. Insieme agli esercizi cardio è importante allenare anche il muscolo. Quindi l’attività anaerobica sarà da svolgere sempre con regolarità circa 2-3 volte alla settimana.