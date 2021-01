Per gli amanti della pasta fresca all’uovo, quali sono i migliori ripieni per i ravioli e come condirli? Perché tra i sughi, le salsine, i brodi e le erbe aromatiche, il condimento per i ravioli deve essere scelto sempre in base al ripieno. Inoltre, da un lato è vero che in commercio ci sono tante varietà di ravioli acquistabili. Ma dall’altro è tra le mura domestiche, con i ravioli fatti in casa, che è possibile davvero dare sfogo alla creatività ed all’arte culinaria.

Ecco quali sono i migliori ripieni per i ravioli e come condirli

Nel dettaglio, tra i ravioli fatti in casa in genere si prepara il ripieno a base di carne oppure con la ricotta. Ma in realtà i ravioli si possono farcire in tanti altri modi. Anche al fine di deliziare il palato di chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano. Dai ravioli al radicchio a quelli con il ripieno di zucca e passando per i ravioli alle ortiche, al limone o ripieni con i funghi porcini.

La preparazione dei ravioli, inoltre, può variare da una regione all’altra. In base a ricette tipiche e della nonna che si tramandano di generazione in generazione. Per esempio, in Trentino-Alto Adige sono famosi i ravioli tirolesi che, nello specifico, sono delle mezzelune ripiene con la ricotta e con gli spinaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Riguardo invece a come condire i ravioli, in genere in tutte le preparazioni la spolverata generosa di formaggio parmigiano grattugiato è sempre d’obbligo. Detto questo, il condimento, sebbene i gusti siano soggettivi, spazia dal classico ragù alla salsa alle noci e passando per il condimento a base, per esempio, di burro e salvia.

I ravioli come quelli ripieni ai funghi porcini trovano un perfetto abbinamento, per quel che riguarda il condimento, con il pesto di pistacchi. Così come i ravioli con ripieni più raffinati, per esempio ricotta e salmone, si possono condire in maniera sfiziosa con una salsa allo zafferano.