Mai come oggi la creazione di un ambiente di lavoro stimolante è importante. Ogni investimento aziendale nelle risorse umane è un guadagno assicurato che farà aumentare il fatturato.

La motivazione e la costruzione di un team attivo ed efficace è fondamentale specialmente ai tempi dello smartworking.

Quali sono quindi i migliori investimenti aziendali per la formazione del personale e quali sono i Paesi più competitivi?

Paese che vai, usanza che trovi

Ogni Paese ha una sua cultura e ne consegue anche un’altra dinamica lavorativa. Ad esempio, in Italia si rispetta molto il lavoro dell’individuo rispetto al lavoro collettivo. È molto sentito anche il limite gerarchico della propria posizione lavorativa. Si crea spesso uno spirito competitivo che porta ad ottimi risultati ma che spesso può creare dislivelli all’interno dell’azienda.

In Francia invece lo spirito del team building è più marcato e si cerca di sottolineare il lavoro di gruppo. L’esperienza di riuscita del singolo è quindi meno importante della crescita dell’intera società.

Negli Stati Uniti si punta ovviamente su entrambe le possibilità, ovvero sulla crescita individuale e sulla crescita del gruppo. La cosa che è certa è che in un sistema liberale come quello americano, tutto gira intorno al business. Poco importa che sia grazie al singolo o al collettivo.

Prendendo spunto dai Paesi europei come in Scandinavia dove si riduce il tempo di lavoro, per avere un massimo di risultato, ecco su cosa investire.

Ecco quali sono i migliori investimenti aziendali per la formazione del personale e quali sono i Paesi più competitivi

Le formazioni che vanno per la maggiore sono le seguenti:

a) costruzioni del team building;

b) lavoro sulla leadership personale per avere fiducia in sé stessi e nel gruppo;

c) workshop su come utilizzare la voce e la postura del corpo per parlare in pubblico;

d) atelier di crescita personale e rilassamento in azienda;

e) atelier di yoga e acquisizione di tecniche di stretching per evitare patologie da stress;

f) workshop di teatro per acquisire competenze sociali attraverso giochi di ruolo e fondamenti di psicologia.