Per i secondi piatti a base di pesce sempre impeccabili, quali sono i migliori frutti di mare da cucinare e portare sempre in tavola? E questo perché i frutti di mare non solo rientrano nella tradizione culinaria alimentare della cucina mediterranea, ma spesso, oltre che come secondo piatto, questi sono serviti a tavola pure come antipasto o come condimento per la pasta.

Ecco quali sono i migliori frutti di mare da cucinare e portare sempre in tavola

Nel dettaglio, i frutti di mare possono essere suddivisi in due grandi categorie, ovverosia i molluschi ed i crostacei. Tra i migliori molluschi da cucinare spiccano la seppia, il calamaro ed il totano tra quelli a conchiglia interna che sono detti anche cefalopodi.

Mentre tra i migliori gasteropodi, che sono i molluschi a conchiglia esterna, spiccano le patelle, le cozze, le vongole, le capesante e le ostriche. Tra i crostacei da cucinare e portare sempre in tavola, invece, spiccano l’aragosta, gli scampi, i gamberi e l’astice. Ma anche i granchi e le canocchie.

Per le preparazioni alimenti molti di questi frutti di mare possono essere mangiati pure crudi a partire dalle ostriche e passando per le capesante. Mentre altri frutti di mare sono ottimi per la cottura al vapore oppure per la frittura in padella come i calamari. Altri ancora, invece, sono perfetti per la cottura alla griglia come i gamberoni.

Ecco alcune ricette tipiche con i frutti di mare, dal risotto alla pasta gustosa

Nel complesso i frutti di mare sono molto versatili in cucina. E quindi sono abbinabili facilmente ad altri alimenti. Per esempio, tra i primi piatti della tradizione culinaria mediterranea spiccano non solo il risotto ai frutti di mare, ma anche gli spaghetti allo scoglio che sono tipici della cucina campana. Ma anche la ricetta veloce della pasta gustosa con le patelle che è riportata nel dettaglio in questo articolo.