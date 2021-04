È sera, abbiamo appena finito di cenare e non vediamo l’ora di accomodarci sul divano per poter guardare un bel film o iniziare una nuova serie.

Tutto è pronto: telecomando a portata di mano, una bevanda calda accanto, il televisore acceso.

In questo periodo si è dato molto spazio allo svago di questo tipo e la domanda è una sola: “Cosa guardare adesso?”.

Ecco quali sono i migliori film e le nuove serie TV che non possiamo assolutamente perderci con Amazon Prime Video

Per non perdere tempo a cercare le recensioni su Internet, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo stilato una breve lista per conoscere quali sono i migliori film e le nuove serie TV che non possiamo assolutamente perderci con Amazon Prime Video.

Adaline e l’eterna giovinezza

Se non si è avuta l’opportunità di vedere questo film al cinema, dal 23 aprile è disponibile sulla piattaforma “Adaline e l’eterna giovinezza”.

Il film narra di una giovane donna che, a causa di un inaspettato e incredibile evento, è destinata ad un’eterna giovinezza.

Niente a che vedere con il patto di Dorian Gray, la protagonista si ritroverà a cambiare città, identità e lavoro ogni dieci anni per non destare sospetti fino a che non incontrerà l’amore e tutto si farà più complicato.

L’attrice Blake Lively, per anni conosciuta sotto le spoglie del personaggio principale di Gossip Girl, regalerà una performance molto elegante ed inaspettata.

Alice e Peter

Per chi ama il genere fantasy, la scelta più indicata è “Alice e Peter”.

Siamo tutti cresciuti con le favole di Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie.

Questo film sovverte le storie che siamo abituati a conoscere regalandoci una trama tutta nuova.

Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie erano fratelli prima di affrontare le avventure per cui li conosciamo oggi.

Vale la pena conoscere questa fantastica storia che li porterà a cambiare le loro esistenze per sempre.

Notting Hill

Un film senza tempo è la proposta per gli inguaribili romantici. Notting Hill racconta dell’incontro tra due persone apparentemente troppo diverse tra loro.

Donna di successo lei, Anna Scott e uomo che dedica la vita a catalogare libri lui, William Thacker. Nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua uscita al cinema, questa storia d’amore rientrerà sempre nella categoria di quali sono i migliori film e le nuove serie tv che non possiamo assolutamente perderci.

Lol – Chi ride è fuori

Nel caso in cui l’obiettivo sia quello di grosse e grasse risate Lol – Chi ride è fuori è una miniserie da non perdere.

È un game show italiano dove dieci comici sono rinchiusi per sei ore in una casa con una sola regola: non ridere.

Nel caso in cui una persona scoppi a ridere ha due sole possibilità: dopo la prima risata verrà ammonito, con la seconda sarà definitivamente eliminato.

Una nuova serie Prime Video con cui ridere da soli o in compagnia, godendosi dei piacevoli momenti di relax.