Per chi è appena sbarcato su Telegram, uno dei programmi di instant messaging più diffusi del mondo, ci sono tante novità da scoprire.

I principianti sono incuriositi dai bot, dai canali di intrattenimento e dalla possibilità di mandare e ricevere file di grandi dimensioni. Telegram, a differenza di WhatsApp non è solo un’app di messaggistica alternativa e questo offre dei vantaggi innegabili. Ma anche qui bisogna stare attenti a come ci si muove.

Ecco quali sono i migliori canali e gruppi su Telegram. Ai nuovi “inquilini” serve qualche suggerimento utile a cura degli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa.

Quali sono i migliori canali e gruppi su Telegram

Possiamo trovare un canale tematico che si occupa di argomenti che ci interessano. Sono in tutte le lingue e si trovano con la barra di ricerca. Non tutti i canali sono i migliori: alcuni propongono contenuti che non si possono scaricare liberamente, ma sono coperti da copyright. Dunque, attenzione a quello che si fa.

Attenzione al dialogo coi bot

Qui non si parla di risparmio gestito. I bot sono dei piccoli software realizzati da sviluppatori (non di Telegram) che funzionano all’interno dell’app e interagiscono direttamente con gli utenti.

Dunque, anche se si presentano come veri e propri profili, non sono persone reali. Ma sono dei robot che controllano gli iscritti e offrono dei servizi. Una buona notizia: i bot non possono vedere il nostro numero di telefono. A meno che noi non decidiamo di condividere questa informazione. Vedono solo la foto e il nome del profilo.

Dunque, possiamo anche metterci in vetrina con una foto di fantasia e un nome di fantasia. Oppure le nostre vere generalità. Nonostante ciò, non bisogna dare nessuna informazione personale a un bot e stiamo anche attenti ai file che ci inviano.

Se ci arrivano messaggi indesiderati, basta schiacciare il tasto “blocca bot” oppure andare su “nome del contatto”, “impostazioni”, “tre puntini”, “blocca”.

Caccia libera ai gruppi

I gruppi sono gestiti da persone reali. Che di solito, quando qualcuno si propone per entrare e clicca il pulsante “unisciti”, non accettano chi ci prova senza username o senza foto profilo.

I gruppi su Telegram sono interessanti da esplorare. Ci sono gruppi che ci segnalano le offerte più allettanti del web, sia sui grandi marketplace americani e asiatici, sia sui portali di casa nostra.

Ci sono gruppi che ci inviano le notizie, che ci segnalano le bufale, che ci segnalano i multavelox, i decreti salute sul coronavirus.

Su Telegram, ovviamente, spopolano i gruppi creati da studenti per trovare aiuto sui compiti di matematica, fisica, chimica, latino e greco. Ma non mancano anche quelli di single o di sportivi amatoriali che magari poi si incontrano nei parchi cittadini.

Ci sono gruppi privati ai quali ci si aggiunge solo a pagamento, mediante un contatto diretto su un sito o una chat. E di solito si paga con PayPal.