Sono tante le tecniche culinarie utilizzate dai grandi chef. Nell’ultimo periodo sta tornando di gran moda una tecnica culinaria che esiste da molto tempo: la vasocottura.

In questo articolo (cliccando qui) ci siamo occupati della preparazione di un piatto tradizionale, aggiungendo un pizzico di innovazione attraverso la particolare tecnica di cottura.

Di seguito noi di ProiezionidiBorsa sveleremo quali sono i migliori barattoli da usare per una vasocottura perfetta.

Perché scegliere la vasocottura

La vasocottura consiste nel cucinare delle pietanze utilizzando come tecnica la preparazione della marmellata.

Si inseriscono tutti gli ingredienti all’interno di un barattolo e, chiudendolo ermeticamente, si procede alla cottura che potrà essere al forno, a bagnomaria o al microonde.

Perché scegliere questa tecnica?

La prima risposta riguarda la praticità.

Attraverso le dimensioni del vaso si è in grado di stabilire le porzioni e dunque non solo la monoporzione sarà in grado di limitare la quantità di alimenti inseribili per evitare lo spreco, ma sarà anche più veloce e semplice da preparare.

Cucinando in un vasetto sarà possibile preparare la pietanza in anticipo. Ciò consentirà di avere sempre un piatto pronto all’uso poiché è possibile conservarlo in frigorifero e poi scaldarlo senza pregiudicarne l’effetto finale.

Grazie all’umidità che si sviluppa attraverso questa tipologia di cottura, gli ingredienti non verranno alterate le proprie sostanze nutritive, rimanendo morbidi e gustosi.

La scelta è solo una

Una volta specificato i motivi per cui bisogna valutare questa efficace tecnica culinaria è opportuno conoscere quali sono i migliori barattoli da usare per una vasocottura perfetta .

L’obiettivo principale della vasocottura è quella di mantenere il sottovuoto.

Ne consegue che l’opzione migliore ricade sui barattoli di vetro con chiusura ermetica e guarnizione in gomma.

Questo perché una volta sigillati saranno in grado di mantenere l’aria al proprio interno.

Cosa che non si può certo dire per i barattoli con il tappo o coperchio a vite.

Quest’ultimi infatti permetteranno all’aria di fuoriuscire non garantendo lo stesso risultato della chiusura ermetica.

In commercio ne esistono tanti e di varie misure a seconda delle necessità.

Basterà sapere in anticipo quale tipologia di vasocottura mettere in pratica (microonde, forno o bagnomaria) per scegliere il barattolo che più farà a caso nostro.