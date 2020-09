Quali sono i migliori 3 titoli del settore assicurativo italiano? Per rispondere a questa domanda i nostri esperti hanno attribuito a ciascun titolo un punteggio che tenesse conto della sua valutazione, degli utili e ricavi passati e futuri (basandosi sulle stime degli analisti), della politica dei dividendi e della situazione finanziaria. Mettendo insieme tutti questi parametri si ottiene un voto che determina la seguente classifica: Generali Assicurazioni, UnipolSAI e Unipol Gruppo.

In questo articolo ci occuperemo di quest’ultimo titolo che, tra le altre cose, controllo anche UnipolSAI. Una quota di controllo che ha permesso a Unipol Gruppo di incassare un dividendo anche in un periodo in cui la raccomandazione delle autorità di vigilanza era di non distribuire dividendi alla luce della pandemia.

La raccomandazione media degli analisti sul titolo è Outperform con in prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il fair value con le attuali quotazioni.

La sottovalutazione cresce, poi, se si utilizza come criterio di valutazione il multiplo degli utili. In questo caso Unipol ha una valutazione che è circa un terzo rispetto alla media del settore. Ci sono, quindi, ampi spazi di apprezzamento.

Quali sono i migliori 3 titoli del settore assicurativo italiano? Andiamo a valutare le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 3 settembre in ribasso dell’1,44%, rispetto alla seduta precedente, a quota 3,958€.

Time frame giornaliero

La. tendenza in corso è ribassista ed è quasi giunto al suo I obiettivo di prezzo in area 3,9334 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso per i rialzisti purché si faccia scattare lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,9334 euro.

In questo scenario la rottura del supporto farebbe scendere le quotazioni fino in area 3,6722 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso si trova in area 3,4063 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma attenzione alla tenuta del supporto in area 3,9696 euro alla chiusura di venerdì. La sua rottura, infatti, potrebbe provocare una discesa delle quotazioni fino in area 3,4078 euro (I obiettivo di prezzo). Solo la rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza sul mensile è rialzista e punta agli obiettivi indicati in figura. Una chiusura mensile sotto 3,9456 euro potrebbe determinare un’accelerazione ribassista che prenderebbe il sopravvento nel caso di chiusure mensili inferiori a 3,391 euro.