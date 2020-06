Quali sono i metodi migliori per curare una bruciatura causata dal sole? Voglia di sole e di mare, soprattutto dopo un periodo passato chiusi in casa a chiedersi: “ma il mare quest’estate lo vedremo?”. La risposta è arrivata dal governo dicendo di sì che il mare è possibile andare. Così già tantissime persone ovviamente quelle che abitano vicino la costa, non quelle che vivono a Milano, già hanno iniziato ad andare al mare e prendere i primi raggi di sole per una abbronzatura mozzafiato.

Cosa succede però se si esagera con il sole?

Il sole, si sa, è amico e nemico della pelle. Il nostro organismo quando prende il sole produce vitamina D che fa benissimo al nostro organismo. Ma il sole fa anche male se la nostra pelle non viene protetta. Il tumore alla pelle è una delle cause della pelle non protetta dal sole.

Quali sono i metodi migliori per curare una bruciatura causata dal sole?

E poi succede che ti siedi sul lettino e ti addormenti. Drama. Al tuo risveglio infatti noterai che la tua pelle sarà tende al rosso se non completamente rossa. Be’ ti sei appena bruciato. Ma non temere perché ci sono dei metodi per riparare la tua pelle.

Cosa usare sulla pelle bruciata

La pelle bruciata può essere abbastanza fastidiosa, soprattutto perché fa male. Oltre a varie creme doposole che si possono comprare in farmacia esistono dei prodotti naturali che aiutano la tua pelle. Il primo di tutti è l’aloe vera. Infatti il gel all’aloe è un perfetto alleato contro le bruciature. È possibile utilizzare l’aloe anche dopo essersi rasate le gambe o addirittura per dolori alle gengive. Contemporaneamente bisogna bere molta acqua, perché il tuo corpo non deve mai essere disidratato. E infine per lenire il dolore da bruciatura utilizza del ghiaccio avvolto in un panno, proprio come se avessi preso una botta contro uno spigolo.