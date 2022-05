Sia che si guardi alla performance dell’ultimo anno o a quella da inizio anno, l’andamento di UCapital24 è senza infamia e senza lode. Le cose, invece, diventano interessanti se si guarda alla performance degli ultimi 3 mesi. In questo caso, infatti, con una performance del 15% circa si colloca al terzo posto tra i migliori del settore servizi tecnologici dietro ad AlgoWatt e Sostravel.com.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista, ma senza troppa convinzione. Le quotazioni, infatti, si mantengono vicine a livelli oltre i quali la tendenza potrebbe cambiare. Quali sono i livelli oltre i quali il titolo UCapital24 potrebbe invertire al rialzo?

Ce ne sono due, area 1,146 euro e 1,22 euro. Al superamento di quest’ultimo livello si potrebbero aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 1,51 euro. A seguire, poi, il rialzo potrebbe continuare fino in area 1,98 euro e, poi, verso la massima estensione in aera 2,45 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile passa per area 0,72 euro.

Avvertenze

Prima di concludere, però, c’è un aspetto che vogliamo subito evidenziare. La capitalizzazione di UCapital24 è di poco inferiore ai 5 milioni di euro e considerando i volumi medi delle ultime settimane il controvalore scambiato giornaliero è inferiore ai 10.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato.

La volatilità, infatti, è molto elevata e le perdite in conto capitale possono essere molto importanti rispetto al capitale investito. Basti pensare che UCapital24 è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana.

Ci sono, poi, altri due aspetti che in un ottica di investimento non vanno trascurati. Esiste una probabilità superiore al 20% che una seduta di Borsa aperta non veda scambi sul titolo UCapital24. Inoltre, esiste una probabilità superiore al 40% che gli scambi sul titolo siano concentrati o nella fase di asta di apertura oppure in quella di chiusura.

Le azioni UCapital24 (MIL:U24) hanno chiuso la seduta del 24 maggio a quota 1,13 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

