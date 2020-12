Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il rally natalizio non lascia spazio a ritracciamento oltre l’intraday e tutto continua come da mappa dei prezzi dei giorni scorsi. Quindi, da questo momento in poi la strategia sarà quella di far correre i profitti e tagliare eventualmente le perdite. Per questo motivo, nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare quali sono i livelli di inversione ribassista dei mercati azionari che si confermano ancora al rialzo.

Alle ore 9:18 del 16 dicembre leggiamo i seguenti prezzi (i futures sono scadenza marzo 2021):

Dax Future

13.680

Eurostoxx Future

3.549

Ftse Mib Future

21.950

S&P 500

3.701,17 alla chiusura del 16 dicembre.

Cosa attendere da ora in poi? Quali i pericoli e quali i punti di forza?

Continua l’antitesi fra frattale annuale e grafico

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 11 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Dopo 11 mesi ininterrotti di correlazione fra la nostra previsione annuale e i mercati mondiali, abbiamo assistito a un movimento diverso da metà novembre in poi.

Quali sono i livelli di inversione ribassista dei mercati azionari che si confermano ancora al rialzo?

Dax Future

Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 17 dicembre inferiore a 13.373.

Eurostoxx Future

Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 17 dicembre inferiore a 3.508.

Ftse Mib Future

Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 17 dicembre inferiore a 21.785.

S&P 500

Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 17 dicembre inferiore a 3.688,57.

I mercati nella giornata della FED hanno ritrovato tendenza univoca fra di loro. Non vediamo al momento particolari pericoli, anzi, confortati dalle serie storiche, riteniamo fino a prova contraria, che il movimento rialzista possa continuare almeno fino al 6 gennaio. Da questa data in poi le probabilità saranno al ribasso fino a fine febbraio.

Come al solito si ragionerà per step e di volta in volta andremo a definire i livelli di inversione e i punti dove comprare e vendere gli indici azionari analizzati