In questo report discutiamo quali sono i livelli da monitorare sulle azioni Finlogic per guadagnare sia al rialzo che al ribasso. La situazione sul titolo, infatti, è abbastanza incerta e basta veramente poco per far partire al rialzo o al ribasso le quotazioni.

Per capire l’incertezza che caratterizza il titolo basta guardare il grafico. Notiamo, infatti, che la proiezione in corso è ribassista. Tuttavia, da ormai molte settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 6,18 euro – 6,40 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo Finlogic. C’è, poi, da tenere conto del segnale di acquisto in acquisto dello Swing Indicator.

Ma cosa succederebbe se i rialzisti dovessero prendere il sopravvento?

Questo scenario prenderebbe forza nel caso di chiusure settimanali superiori a 6,50 euro. In questo caso il I obiettivo di prezzo si troverebbe in area 7,38 euro. A seguire, gli obiettivi sono quelli indicati nel riquadro rosso. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 65%.

Che il rialzo possa essere lo scenario più probabile si evince anche da un’analisi dei punti di forza e di debolezza di Finlogic. La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche il rapporto prezzo/utili (PE) e il Price to Book ratio confermano la sottovalutazione del titolo.

Inoltre, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è bassa. Da non sottovalutare, poi, anche il rendimento del dividendo che allo stato attuale è superiore al 3%.

Per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Quali sono i livelli da monitorare sulle azioni Finlogic per guadagnare sia al rialzo che al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 6,24 euro in rialzo dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

