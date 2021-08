A inizio anno abbiamo consigliato ai nostri Lettori una strategia di investimento di medio lungo termine “Chi vuole guadagnare sui mercati azionari deve comprare per i prossimi 26 mesi e poi mantenere per altri 94 almeno“. Oggi invece, alla luce delle dinamiche dei mercati dei primi 8 mesi circa dell’anno, vogliamo riportare lo stato delle nostre previsioni per i prossimi anni.

Siamo giunti infatti in un’area dove scade un nostro turning point rilevante. Infatti, da questa settimana la polarità della nostra previsione annuale passa da rialzo a ribasso.

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 13 agosto.

Da questa settimana dovrebbe iniziare un ribasso di almeno un anno, come da grafico seguente:

Come al solito le previsioni vanno sempre confrontate e rapportate alla tendenza in corso e questa è ancora saldamente rialzista. Ci troviamo quindi in un’area temporale dove i prezzi vanno ancora al rialzo mentre la previsione diventa discendente. Chi avrà la meglio? Quali sono i livelli che faranno iniziare una discesa dei mercati azionari per un anno e quali sono invece quelli che manterranno il trend al rialzo?

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 17 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.907

Eurostoxx Future

4.193

Ftse Mib Future

26.216

S&P 500 Index

4.448,08.

Quali sono i livelli che faranno iniziare una discesa dei mercati azionari per un anno?

Dax Future

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 15.685 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

Eurostoxx Future

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 4.156 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

Ftse Mib Future

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 25.915 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

S&P 500 Index

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 4.424,74 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

Per il momento quindi, il trend di medio periodo rimane rialzista e non si intravedono nemmeno indizi ribassisti.

Si procederà per step.