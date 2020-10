Oro. Il bene rifugio per eccellenza. Il “refugium peccatorum” della razza umana, verrebbe da dire. Quali sono i fondamentali che stanno guidando l’oro adesso? Considerate le azioni della Federal Reserve statunitense. Con un debito pubblico in crescita, e una stampa di denaro senza precedenti, i fondamentali continuano ad essere un fattore chiave per la domanda di oro. E questi fondamentali sono i seguenti. Innanzitutto l’incertezza pandemica. E la conseguente incertezza economica che circonda la pandemia da Covid-19. Poi l’instabilità geopolitica. Ma anche i rischi crescenti sui mercati azionari. Che dopo aver recuperato la caduta in fretta, e dopo nuovi record, adesso tirano il fiato. E sembrano più sensibili di prima alle cattive notizie. Sia economiche che geopolitiche.

L’importanza dell’inflazione

Questi tre fattori continueranno a sostenere la domanda di oro come rifugio sicuro. Tuttavia, l’inflazione è il fattore trainante sia per l’aumento del prezzo dei metalli preziosi che per il calo dei rendimenti obbligazionari. E il fatto che la FED permetta all’inflazione di superare il livello del 2% significa che i tassi d’interesse rimarranno bassi per un periodo di tempo prolungato. Su questo la banca centrale è stata più che chiara. Con buona pace delle altre banche centrali mondiali.

Un altro fattore che sarà rialzista per l’oro è il conseguente indebolimento del dollaro USA. La FED ha guidato le banche centrali di tutto il mondo nella quantità di liquidità che ha iniettato nei mercati. E questo pesa attualmente sull’indice del dollaro USA sul mercato dei cambi. Il dollar index, infatti è la misura del valore del dollaro americano contro un paniere di valute straniere. Che poi sono le più importanti nel mondo sviluppato dopo il dollaro stesso. Si tratta dell’euro, dello yen, della sterlina britannica, del dollaro canadese, della corona svedese e del franco svizzero. L’indice sta facendo fatica a trovare un forte slancio al di sopra del valore di 94, in questo momento.