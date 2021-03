Avere i capelli di una tonalità rossa naturale è una cosa rara. Energetici, sensuali, glamour non passano mai di moda e sicuramente non fanno mai passare inosservate. I capelli rossi naturali sono belli, luminosi e molto particolari, tuttavia necessitano di molte cure.

Ecco quali sono i fantastici trucchi per avere degli splendidi capelli rossi naturali.

Proteggere i capelli rossi

Per avere dei capelli in buona salute e mantenere il loro colore intenso è necessario attuare alcuni accorgimenti relativi alla loro cura. Per poter comprendere a pieno di cosa si tratta bisogna, innanzitutto, partire dal colore dei capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Chi ha i capelli rossi naturali, ha un colore molto delicato. Infatti, questa tipologia ha una presenza notevole di pigmenti abbastanza fotosensibili: di conseguenza, sii schiariscono in presenza di raggi UV.

I capelli rossi naturali soffrono fortemente il calore. Questo tende ad infierire notevolmente sulla struttura dei capelli indebolendoli e facendo scaricare i pigmenti rossi.

Quindi, quali sono i fantastici trucchi per avere degli splendidi capelli rossi naturali?

Innanzitutto, prima di asciugare i capelli e di utilizzare piastre o arricciacapelli, è bene lavare i capelli rossi naturali con acqua fredda o tiepida.

Per poter procedere all’asciugatura, un ottimo trucco è quello di applicare un prodotto termoprotettore e poi asciugare i capelli con il fon alla giusta temperatura.

In questo modo il capello sarà rivestito da una struttura protettiva, conservando il proprio colore brillante e luminoso.

Nel caso in cui ci si esponga frequentemente ai raggi solari, sia in città che al mare, è bene utilizzare un amico esterno.

Nello specifico, via libera a cappelli e foulard. Questi non solo si riveleranno dei validi alleati per proteggere i propri capelli rossi naturali, ma saranno anche un vero e proprio tocco glamour e di stile.

Come ravvivarli

Dopo aver compreso a cosa è dovuto lo sbiadire del colore per chi ha la fortuna di avere dei capelli rossi naturali, adesso è il momento di comprendere come ravvivarlo.

Una caratteristica tipica di chi ha questa tonalità di capelli è quella di avere capelli più spessi rispetto a chi è biondo o castano. Di conseguenza ci sarà una maggiore esposizione al fattore crespo.

Un modo per ravvivare il proprio colore naturale e correggere il crespo riguarda i prodotti da utilizzare.

Esistono tanti prodotti a base di latte che contengono anche elementi in grado di disciplinare, idratare e modellare i capelli (ad esempio la resina). Il tutto senza renderli pesanti e troppo definiti.

Un altro trucco per ottenere degli splendidi capelli rossi naturali è l’henné. Quest’ultimo è un vero e proprio colorante naturale e non contiene traccia di agenti chimici. L’henné naturale non penetra nella struttura del capello e nella profondità del cuoio capelluto. Tra i suoi benefici, quelli più importanti riguardando l’aspetto del capello: con l’utilizzo dell’henné naturale i capelli rossi saranno più voluminosi, luminosi e sani.

Infine, dopo l’asciugatura o la messa in piega, è utilissimo applicare un prodotto protettivo (come, ad esempio un olio specifico) al fine di contrastare i raggi UV.