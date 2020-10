Quali sono i diritti del consumatore nel caso in cui trovi la stanza d’albergo sporca?

Di solito, si dedica alle vacanze il tempo migliore come accade per quelle estive e per i week end. Pertanto, quando, arrivati in albergo, si trova la stanza sporca o del tutto difforme dalle foto osservate accuratamente, la rabbia si fa subito sentire. A questo punto, vorremo goderci la vacanza ma sembra vada tutto storto fin dal principio. Ebbene, in questo caso, dobbiamo conoscere quali sono i diritti del consumatore nel caso in cui trovi la stanza di albergo sporca.

Anzitutto, ai fini della tutela invocabile, rilevano le condizioni accettate quando si è sottoscritto il contratto di albergo. Di regola, nello stesso, risulterà che tra le obbligazioni dell’albergatore, vi è quella di consegnare la stanza pulita e in buone condizioni igieniche. Ne deriva che se si verifica l’ipotesi descritta, tanto odiata, di certo, il titolare della struttura dovrà risponderne. Di conseguenza, se non si decide di lasciare l’albergo, perché ad esempio, si è già pagato, dovremo pretendere che la stanza venga pulita.

Oppure, si può ottenere che ci venga sostituita con un’altra. Se, invece, non si riesce a trovare un accordo, perché, ad esempio, il titolare della struttura, non vuole collaborare o nega l’evidenza, cosa fare? In tal caso, varrà la regola: “a mali estremi, estremi rimedi” e quindi chiederemo un risarcimento per il danno da vacanza rovinata.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Come comportarsi per tutelare le proprie ragioni

Nell’eventualità sopra menzionata in cui non risulta agevole trovare un accordo o, comunque, si rimane scontenti dalla soluzione offerta dall’albergatore, conviene prepararsi per una futura controversia. Pertanto, la prima cosa da fare, dopo aver reclamato, è fare delle foto alla camera per dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni. Tutto potrebbe servire in una futura causa finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.

Quindi, se dopo le rimostranze, la camera non viene pulita o sostituita, si può chiedere al titolare della struttura il rimborso del prezzo pagato per la stanza. Se neppure questa richiesta viene soddisfatta, dovremo lasciare l’hotel ed andare in questura a denunciare quanto accaduto, allegando semmai le foto appena scattate. Inoltre, se avevamo prenotato la stanza tramite un tour operator, bisogna segnalare l’accaduto anche al medesimo. In particolare, è necessario inviare allo stesso una lettera di reclamo, con la documentazione in nostro possesso, entro 10 giorni dal rientro a casa. Ai fini risarcitori, occorrerà specificare il turbamento e il disagio psichico subito a causa della cattiva gestione della faccenda da parte della struttura.

Quali sono i diritti del consumatore nel caso in cui trovi la stanza d’albergo sporca?

In quest’ottica, si ha diritto a ricevere oltre al rimborso del prezzo della stanza e di quella eventualmente pagata in sostituzione, anche altro. Ci si riferisce, appunto al risarcimento del danno da vacanza rovinata che serve per ristorare il cliente sia del danno economico sia di quello morale sofferti. Quindi, detto tipo di risarcimento ha una duplica funzione, patrimoniale e non patrimoniale. Quest’ultima, è connessa al danno derivante dall’essere stata negata al cliente la possibilità di godere del relax sperato. Ne deriva che nell’annoverare quali siano i diritti del consumatore, nel caso in cui trovi la stanza d’albergo sporca, rientra, certamente, quello di chiedere detto risarcimento.

Approfondimento

Quali sono le sanzioni per chi non fa o fa male la raccolta differenziata?