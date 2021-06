La prova costume è arrivata. Molte donne fanno l’errore di mettere alla prova il proprio corpo ma, in realtà, l’unica cosa che bisogna mettere alla prova sono i costumi.

Occorre valutare quale costume possa accompagnarci durante questa splendida estate e quale invece è il momento di mettere da parte.

In questa mini guida della sezione Moda e beauty valuteremo quali sono i costumi imperdibili e adatti a tutte le fisicità di questa estate.

Monocolore e catene

L’estate è stagione di colori e fantasia. Ogni anno si cerca di sfoggiare costumi dai toni accesi, che fanno un bel contrasto con il colore della carnagione e dell’abbronzatura. Tuttavia, per questa estate 2021, è irrinunciabile il costume nero. Come per gli abiti, il nero è un colore classico, da sempre sinonimo di eleganza. Di conseguenza, non può assolutamente mancare nel proprio armadio un bikini o un intero nero. Attenzione però: non è vero che il costume nero snellisce, può slanciare la figura soltanto se si ha una pelle molto scura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Anche i costumi con catene sono un must have dell’estate. Non solo cinture o collane, le catene si prestano ad essere decorative accompagnando i laccetti del bikini, sia della parte superiore che inferiore del costume. Occhio però ad indossarli nelle giornate più calde. Per via del materiale potrebbero risultare roventi. Inoltre è necessario essere accorte nel caso in cui siano nella parte superiore del costume. Abbassando le bretelline per un’abbronzatura più uniforme potrebbero giocare dei brutti scherzetti e svelare qualcosa di troppo.

Asimmetria e colori

I costumi asimmetrici non possono assolutamente mancare. Costumi interi mono spalla o a due pezzi spezzano la verticalità della figura regalando nuove forme geometriche e faranno apparire la figura meno dritta e meno sagomata. Linee affusolate e curve sinuose saranno assicurate. Si dovranno soltanto scegliere mono spalla sottili se si hanno delle spalle piccole, mono spalla più ampi per spalle più importanti. Inoltre, sì ai costumi con ritagli dai tagli insoliti. Vanno bene al di sotto del seno, sulla pancia, sulla schiena. Sono utili per catalizzare l’attenzione in una parte specifica del corpo. Occhio quindi a non scegliere costumi dove le aperture valorizzino parti del corpo che non amiamo particolarmente enfatizzare.

Tornano di gran moda i costumi arcobaleno, o rainbow. Gioiosi, allegri e positivi sono ideali per mostrare il proprio lato giovanile. L’unico errore da non fare riguarda la possibilità di spezzare il costume, ossia scegliere una mutandina che richiami un colore dell’arcobaleno o viceversa. O i toni si abbinano perfettamente, oppure il flop è assicurato.

Nero, rainbow, con catene e dalle forme asimmetriche: ecco quali sono i costumi imperdibili e adatti a tutte le fisicità di questa estate.