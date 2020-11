È molto importante sapere quali sono i cibi pericolosissimi per i gatti per evitare che ingerendoli posano stare male. Infatti, il sistema digerente dei felini è particolarmente fragile. Per questo facilmente i mici possono essere soggetti a indigestione e vomito.

Vediamo quindi quali sono i cibi che i gatti dovrebbero evitare totalmente.

Sale e cioccolata

In primis, va evitato di cibare il felino con alimenti salati. In questo caso si può causare un affaticamento al suo fegato e acuire l’ipertensione. È necessario, quindi, prestare particolare attenzione a non dare al micio avanzi del nostro cibo, che spesso è ricco di sale. In particolare, la carne e il pesce crudo salati, o gli affettati, di cui i gatti sono estremamente ghiotti, possono essere molto deleteri.

Un altro alimento che gli amici a quattro zampe non devono mangiare è la cioccolata. Questa, infatti, è una sostanza tossica per il gatto. E ciò in quanto può essere causa diversi sintomi, dal vomito a reazioni cutanee, fino ad una insufficienza generalizzata ed al decesso dell’animale. Se il gatto dovesse ingerire del cioccolato è raccomandato portarlo velocemente dal veterinario.

Lieviti, aglio e cipolla

Per non inficiare la salute del micio vanno anche evitati gli alimenti lievitati. Il lievito infatti continuerebbe a fermentare nello stomaco dell’amico a quattro zampe. Questo può causare malesseri che vanno dagli spasmi ad una vera e propria intossicazione alimentare.

Aglio e cipolla, se ingeriti anche in piccole tracce, magari in residui di cibo, possono determinare nei mici forti anemie e problemi di emorragie.

L’alcol può essere fatale

Fatali per il gatto sono, poi, le assunzioni di alcol, anche in minime quantità. Inoltre, bevande contenenti caffeina, come tè o caffè, possono danneggiare il sistema respiratorio e cardiovascolare del felino. Anche gli agrumi ed i cibi acidi, in generale, potrebbero essere la causa di malesseri intestinali.

Il latte

Ricordiamo, infine, che i felini sono sempre intolleranti al lattosio e al latte vaccino. Nel caso si debba nutrire dei cuccioli non ancora svezzati è raccomandato il latte caprino, che è naturalmente ricco di nutrienti.

Con la consapevolezza di sapere quali sono i cibi pericolosissimi per ii gatti, possiamo, evitandoli, godere della compagnia di un gatto sereno ed in perfetta salute.