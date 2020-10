Se devi mettere massa muscolare quali sono i cibi per la tua dieta che hanno tante proteine? Ma che nello stesso tempo hanno pure poche calorie? Evitando così gli accumuli di grasso che in genere si formano sulla pancia?

Nel dettaglio, per mettere massa muscolare, schivando il grasso addominale, esistono tanti buoni cibi. Proprio ad alto valore proteico. E nello stesso tempo anche con un basso contenuto di grassi. Ed in genere pure di carboidrati.

Tante proteine, dallo stoccafisso alla soia

Quali sono i cibi per la tua dieta che hanno tante proteine e poche calorie? Tra questi cibi spicca, in particolare, lo stoccafisso. Si tratta di un pesce ricco di tante proteine e con pochissimi grassi. Ma pure con un elevato contenuto di acqua. Consigliato, dunque, a chi desidera avere un corpo sempre idratato. Garantisce, inoltre, pure per un’ottima digeribilità.

Altamente proteico è anche il formaggio grana. Quest’ultimo ha, comunque, una quantità di grassi per nulla trascurabile. E quindi va considerato per la tua dieta con tante proteine. Ma deve essere, tuttavia, consumato con moderazione.

Per la dieta proteica sono ottime pure le uova, ma limitatamente all’albume. E lo stesso dicasi per la soia che presenta un alto contenuto di proteine vegetali. Denota, comunque, una buona percentuale di carboidrati e di lipidi e il che non è certamente trascurabile. Per la dieta proteica valgono, quindi, le stesse osservazioni fatte per il formaggio grana.

Vantaggi e rischi di una dieta iperproteica

Nell’analizzare quali sono i cibi per la tua dieta che hanno tante proteine e poche calorie va affrontato, inevitabilmente, il tema della dieta iperproteica che rientra chiaramente tra i regimi alimentari non bilanciati. Ciò vuol dire, innanzitutto, che non bisogna, assolutamente, affidarsi ad un’alimentazione fai da te. È, invece, essenziale farsi prescrivere la dieta da un nutrizionista spiegandogli quelle che sono le proprie esigenze particolari. Ad esempio, la necessità di mettere massa muscolare come sopra accennato.

Il vantaggio della dieta iperproteica, caratterizza da bassi contenuti di grassi e da pochissimi carboidrati, è evidente. Con una simile dieta, cioè, si tende a perdere peso facilmente e subito. Ma bisogna tenere ben presente il fatto che il basso consumo di carboidrati può comportare comunque dei rischi, e non di poco conto. Ad esempio, la dieta iperproteica è sconsigliata dai nutrizionisti quando il soggetto ha problemi epatici o renali. L’eccesso proteico nell’alimentazione, inoltre, aumenta non solo il rischio cardiovascolare. Ma pure quello legato all’insorgenza di forme tumorali.