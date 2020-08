Un focus per mettere a fuoco quali sono i cibi insospettabili che contengono troppo sale.

Sarà ormai sotto gli occhi di tutti la serrata campagna di sensibilizzazione volta alla riduzione nel consumo di sale. Ed è infatti proprio ad una di queste più significative iniziative che abbiamo dedicato un nostro precedente approfondimento. Appurato che la soglia limite da non oltrepassare è quella dei 5 grammi al giorno, un ulteriore passo che ora s’impone è quello d’individuare gli alimenti che rappresentano delle vere e proprie miniere saline. Vediamo quindi, da vicino, quali sono i cibi insospettabili che contengono troppo sale.

La pizza

Strano ma vero! Indipendentemente dalla farcitura, il disco di pasta più amato al mondo, può arrivare a contenere livelli off limits di sale. Infatti tra il sale intriso nell’impasto e quello racchiuso nella mozzarella, si può arrivare a superare la soglia dei 750 milligrammi di sale. E si sta parlando solo della base di una pizza che rappresenta una minima parte della giornaliera razione di cibo.

Il prosciutto cotto

Tutti i tipi di carne cosiddetta “lavorata” e, in massima misura gli insaccati sono spesso esageratamente conditi con sale da cucina. Non si dimentichi infatti che il sale, oltre ad insaporire, è fondamentale per la conservazione dei cibi. Il sodio in questi alimenti, come anche il prosciutto cotto, funge da conservante. Quindi tra la funzione d’insaporitore e quella di conservante, il sale potrebbe arrivare a toccare anche i 1.000 milligrammi a porzione. Per cui al di là del gusto meno saporito del prosciutto cotto, rispetto al prosciutto crudo, il livello di sale resta sempre troppo alto tutte le volte che si ha a che fare con affettati e insaccati. E visto che il prosciutto cotto vi rientra a pieno titolo, non fa di certo eccezione.

Le zuppe preconfezionate

Anche le zuppe pronte rientrano tra i cibi sorvegliati speciali in fatto di sale. Come del resto, tutti i prodotti in scatola, come i minestroni pronti o i secondi piatti già cucinati e surgelati. Mai quindi lasciarsi ingannnare dal gusto delicato o dal contenuto totalmente a base di vegetali. Tutti infatti i menzionati alimenti sono stracarichi di sale. Meglio quindi leggere sempre in modo accurato le etichette, dove il sale costituisce appunto uno tra i valori che i produttori devono necessariamente indicare.

I sandwich

Indipendentemente dalla farcitura, anche i sandwich sarebbereo da bandire radicalmente dalle diete. Infatti il pane da tramezzini è già di per sé abbondantemente salato, ben più di una fetta di pane comune. Se a questo poi si aggiunge la farcitura, fatta spesso di affettati, verdure sott’olio e salse varie come la maionese, il sandwich può arrivare fino a 1500 milligrammi di sodio. Una vera e propria “bomba” racchiusa in un triangolo, non delle Bermude.