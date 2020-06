Quali sono i cibi efficaci contro lo stress? Se pensate bene mangiare è una delle cose che facciamo di più durante la giornata. Ci svegliamo la mattina e facciamo una bella colazione, poi lo spuntino di metà mattinata, poi il pranzo, lo spuntino a metà pomeriggio e poi la cena. A volte capita anche il dolce durante la notte, magari mentre guardiamo un film. Ogni cibo ha le sue caratteristiche, ci sono quelli che fanno bene al cervello, quelli che fanno bene al fegato e via dicendo. Ma esistono anche dei cibi che riducono lo stress. Quindi se siamo molto stressati, andiamo al supermercato e iniziamo a comprare queste prelibatezze per una giornata antistress.

Quali sono i cibi efficaci contro lo stress?

Nella propria alimentazione è quindi opportuno inserire cibi ricchi di sostanze rilassanti. Come ad esempio la pasta e il riso, ma anche verdure come la cipolla, il radicchio, la lattuga. Infatti molte volte per la dieta si sconsiglia di mangiare la pasta a cena perché appesantisce. In realtà un bel piatto di pasta concilia perfettamente il sonno, ovviamente non bisogna esagerare però. Altri cibi antistress sono le uova bollite, i legumi, yogurt e latte caldo. Quest’ultimo infatti spesso da piccoli veniva bevuto prima di andare a dormire, magari con qualche biscotto.

Da evitare assolutamente

I cibi che invece sono assolutamente da evitare sono in primis il caffè. Se bevete caffè e siete stressati andrete a peggiorare la situazione. Infatti la caffeina è nemico dello stress. Altri cibi da evitare sono patatine, cioccolata e salatini e condimenti troppo pesanti. Quindi se siete stressati dite addio a questi cibi che non gioveranno alla vostra salute e invece soffermatevi su quelli sopracitati. In questo modo potrete dire addio allo stress e godervi al meglio la vostra giornata con un bel piatto di pasta a cena.