Quali sono i cibi che non bisogna assolutamente ordinare di lunedì al ristorante? Ma soprattutto perché? Riapertura dei ristoranti e la voglia di andare a cena fuori torna. Nonostante le varie misure prese dai ristoratori, come può essere il plexiglass. Ma anche il menù di plastica, in modo che si può lavare e altre precauzioni, la gente sembra tornata a farsi la cena fuori. Ma attenzione. Perché ci sono dei cibi che non bisogna assolutamente ordinare di lunedì.

Quali sono i cibi che non bisogna assolutamente ordinare di lunedì al ristorante? Ma soprattutto perché?

La maggioranza dei ristoranti stanno chiusi il lunedì, tuttavia alcuni restano aperti e propongono ai propri clienti un ampio menù. Nel libro “Kitchen Confidential” lo chef Anthony Bourdain descriveva ai lettori le orribili realtà dell’industria della ristorazione, i ritmi frenetici in cucina, l’uso di alcool e droga per andare avanti soprattutto ad alti livelli. Nella lista dei cibi da evitare il lunedì c’è sicuramente il pesce. Infatti molti ristoranti ordinano il pesce di martedì o di venerdì e si sa che dopo tre giorni il pesce va a male se è fresco. Quindi facendo dei conti il lunedì quel pesce fresco non sarà poi così tanto fresco.

E cibi da evitare in generale quali sono?

Un’altra cosa da evitare è il brunch della domenica. Sembra inventato per rendere felice chi si impigrisce nel letto e vuole fare colazione e pranzo insieme, ma ai ristoranti serve per smaltire gli avanzi del weekend, riciclandoli in modo accattivante. Un altro errore è ordinare la carne ben cotta, perché questo consente a chi sta in cucina di liberarsi dei tagli un po’ stantii che non hanno più sapore, carbonizzandoli un po’ e servendoli con un gusto di bruciato che copre tutto. Quindi che ora che siamo degli esperti non lasciamoci ingannare dai ristoratori.