Quali sono i cibi che depurano il fegato e quelli da evitare? Bisogna fare molta attenzione a questo organo complesso, ma al tempo stesso fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il fegato è l’organo che sintetizza le proteine necessarie al processo di coagulazione del sangue ma è anche l’organo detox del nostro corpo. Infatti il fegato rende possibile la depurazione dell’organismo dalle sostanze nocive circolanti. Le tossine vengono eliminate attraverso la bile o il sangue. Gli scarti escreti nella bile passano dall’intestino e vengono espulsi con le feci; quelli immessi nel sangue giungono ai reni, filtrati ed eliminati dalle urine. Quindi è fondamentale prendersi cura del proprio fegato e aiutarlo il più possibile senza affaticarlo.

I cibi da evitare assolutamente che possono appesantire le funzioni del fegato sono tutti i cibi fritti. Il fritto infatti è un grandissimo nemico del fegato. Ovviamente questo non vuol dire che non bisogna mangiarlo però è importante non abusarne. Un altro cibo o meglio bevanda da evitare è il vino. Anche questo infatti è un acerrimo nemico del fegato e assumere troppo alcool per lungo tempo può causare gravi danni al nostro fegato.

Un’alimentazione bilanciata e sana

I cibi invece che aiutano la funzione detox del fegato sono ovviamente verdure e frutta. È importantissimo infatti avere un’alimentazione bilanciata e sana. Verdure come broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore e cavolo sono fantastici per il nostro fegato. Oltre a contenere elevate quantità di composti dello zolfo, sono ricche di sostanze che aiutano il fegato a produrre gli enzimi di cui ha bisogno per i processi di disintossicazione. Un’altra cosa da fare che a volte ci dimentichiamo, ma fondamentale, è bere tanta acqua. Infatti l’acqua aiuterà il fegato ad eliminare le tossine prodotte durante la digestione. Ora quindi fate più attenzione a quello che mangiate e cercate di salvaguardare questo organo importantissimo per il nostro organismo.