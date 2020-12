Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i sali minerali preziosi per l’alimentazione, ecco quali sono i cibi che contengono ferro e quali organi vitali proteggono. Perché spesso si parla di regimi alimentari sani ed equilibrati per cibi che contengono, tra l’altro, calcio e fosforo, ma si trascura il ferro che, tra l’altro, garantisce naturalmente il corretto funzionamento non solo del sistema immunitario, ma anche dell’intestino e di organi vitali come il fegato e la milza.

Nel dettaglio, i cibi che contengono ferro vanno ricercati nei legumi e nella carne, ma anche nelle spezie e nelle verdure, e in particolare nei vegetali che hanno le foglie scure. E, quindi, per un buon apporto di ferro nella dieta bisogna scegliere verdure come la rucola, i broccoli, le bietole e gli spinaci unitamente alle uova, in quanto il tuorlo è ricco di ferro.

Ma anche le carni magre rosse e quelle bianche, la frutta secca e i cereali. A questi cibi, tra quelli ricchi di ferro, bisogna aggiungere pure il pesce azzurro, i frutti di mare come le vongole, e il cacao amaro.

Gli alimenti consigliati in caso di anemia

Un buon apporto di ferro nella dieta, per esempio, tiene lontani, tra l’altro, i rischi di alterazione della funzionalità dei globuli rossi. Non a caso, tra le anemie, quella da carenza di ferro è una delle più comuni e diffuse.

E in questo caso, consultando sempre un nutrizionista, è fondamentale seguire una dieta ricca di legumi e di proteine. Quelle, nello specifico, provenienti da alimenti come la carne di cavallo e il fegato.

Oltre al rischio di anemia, inoltre, la dieta povera di ferro comporta una minore ossigenazione dei tessuti e degli organi vitali. E può portare, tra l’altro, pure ad un indebolimento delle unghie e all’esposizione dei capelli al rischio di caduta.