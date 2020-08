Un focus per individuare quali sono i cibi che allungano la vita secondo le ultime ricerche di laboratorio. Che alimentazione e salute viaggino di pari passo, è una cosa ormai nota a tutti. Grazie infatti a numerosi studi scientifici pubblicati sull’argomento, si può tranquillamente affermare che esiste una relazione tra dieta alimentare e l'insorgenza di certe malattie. Tra le malattie a cui ci si intende riferire, c’è sicuramente l’obesità, il diabete, ma anche malattie cardiovascolari e cancro. Concetti, questi, peraltro ribaditi pure in occasione dell’IEO Day. Vale a dire, la giornata celebrativa dellìIstituto Oncologico Europeo, voluto e realizzato dal professor Umberto Veronesi. Vediamo quindi ora di capire quali sono i cibi che allungano la vita secondo le ultime ricerche di laboratorio.

Ambiente e genetica

All’origine dello sviluppo di patologie di tipo oncologico, fondamentalmente, concorrono due cause: una genetica e una ambientale. Però mentre sulla prima non è pensabile ancora agire in chiave di prevenzione, discorso a parte si può fare per la seconda causa. Ciò significa che la componente nutrizionale può fare molto, dal punto di vista della prevenzione. Il consumo di più di 500 grammi di carni rosse alla settimana – è lo stesso IEO a dichiarare – rappresenta un fattore di rischio nello sviluppo del tumore al colon-retto. Vediamo quindi ora quali sono gli alimenti alleati della salute.

Cibi da privilegiare

Se la carne rossa va consumata entro determinati limiti, ci sono degli alimenti che svolgono, invece, un’importante funzione protettiva contro l’insorgenza di alcune patologie oncologiche. Sembra quindi ormai appurato che un consumo di più di 400 grammi di frutta e verdura, al giorno, protegga dal cancro alla bocca, faringe, laringe e stomaco. Parimenti fondamentale è il consumo di fibra alimentare, rigorosamente da alimenti di origine vegetale come verdura, frutta, cereali integrali e legumi. Un regime alimentare che dunque preveda l’apporto costante di tali nutrienti, sarebbe in grado, secondo i ricercatori dello IEO, di proteggere in maniera significativa dall’incidenza del cancro al colon-retto.

Ristrettezza calorica

Tra le novità più interessanti e promettenti c’è quella attinente alla capacità di alcuni alimenti di “allungare” la vita. E’ un fatto noto – è sempre lo IEO a dichiarare per mezzo dei suoi ricercatori – che un regime di ristrettezza calorica vada di pari passo con una minor incidenza di tumori. La riduzione calorica consigliabile, a fini di prevenzione dall’insorgenza di malattie importanti, dovrebbe però attestarsi attorno al 30%.

Cibi allunga-vita

Una novità ancor più straordinaria è che esisterebbero dei cibi di origine vegetale, tali da produrre lo stesso effetto della restrizione calorica anzidetta. Rientrebbero in tale categoria, le fragole, ma anche l’uva. “In diversi studi – si legge in una nota pubblicata all’interno della home page della Fondazione Veronesi – abbiamo individuato delle molecole, come la rapamicina, in grado di modulare l’espressione di alcuni geni implicati nei processi di invecchiamento. Quei geni sono gli stessi che vengono regolati in caso di ristrettezze caloriche”.

Il passo successivo sarà, dunque, quello di classificare tutti quegli alimenti che possiedono queste medesime caratteristiche. Così, una volta catalogati, sarà anche pensabile, in un prossimo futuro, di sfruttare meglio le caratteristiche di certi alimenti. Ecco dunque quali sono i cibi che allungano la vita secondo le ultime ricerche di laboratorio.