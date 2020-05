Forbes è famosa per le sue classifiche, e ultimamente ha pubblicato la 18esima Global 2000. Quali sono i brand moda più grandi secondo gli esperti?

La maggior parte delle aziende presenti nella lista Global 2000 di quest’anno ha visto i propri valori di mercato ridursi notevolmente rispetto all’anno scorso, e i tristi guadagni del primo trimestre forniscono uno spaccato contemporaneo sulla crisi economica. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente brutali per le compagnie aeree, che hanno visto diminuire la domanda. American Airlines, ad esempio, è scesa dal numero 372 della lista al numero 967, dopo aver perso 2,2 miliardi di dollari nel primo trimestre. Tuttavia, non tutte le socità sono state influenzate negativamente dalla pandemia. I maggiori player dell’e-commerce, tra cui Amazon, Alibaba e Walmart, hanno tutti registrato una crescita grazie all’aumento degli acquisti online. Infatti tutte e tre sono passate in testa alla classifica di quest’anno. Al numero uno rimane però la finanza: infatti la ICBC-Industrial and Commercial Bank of China è rimasta al primo posto per l’ottavo anno consecutivo con oltre 4,3 mille miliardi di dollari di attività.

Ma quali sono i brand moda più grandi secondo gli esperti

In cima alla lista dei brand di lusso c’è LVMH che si è aggiudicata il 73esimo posto. LVMH comprende marchi come Louis Vuitton, Dior, Givenchy e tanti altri. Gestita dal miliardario francese Bernard Arnault. Il gruppo ha un valore si mercato pari a 194 miliardi di dollari e un patrimonio che supera i 108 miliardi di dollari. Il secondo posto se lo aggiudica Nike, anche se non è il vero secondo posto. Stiamo parlando del 244esimo salendo però di 35 posizioni. Un gradino sopra Nike, si trova il colosso spagnolo Inditex che ha terminato il 2019 con ricavi a 28,2 miliardi, utili in crescita del 6% a 3,6 miliardi e vendite online per 3,9 miliardi. Anche Adidas appare all’interno della top 400 con oltre 25 miliardi di vendite.