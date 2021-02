Molti dei bonus e delle indennità stanno trovando intralci e ritardi a causa della caduta del Governo. Tuttavia, a febbraio, l’INPS interverrà con una serie di misure di sostegno già predisposte. Quindi, vediamo qui di seguito quali sono i bonus e gli aiuti che possiamo ottenere.

La prima misura di cui parleremo è l’indennità Covid. Essa consiste in un aiuto rivolto a coloro che si sono trovati in difficoltà economica, a causa della pandemia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le categorie beneficiarie sono diverse e l’erogazione partirà dal 2 febbraio. Si tratta dei seguenti aventi diritto:

1) stagionali o lavoratori dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

2) stagionali, appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

3) lavoratori intermittenti;

4) lavoratori autonomi occasionali;

5) incaricati di vendita a domicilio;

6) lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro;

7) lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50mila euro;

8) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Poi abbiamo il reddito di emergenza, che pure verrà erogato a febbraio. Ma del quale non sono ancora note le date.

Tutte le altre misure

In arrivo, entro il 15 febbraio, è anche l’indennità di disoccupazione. Questa spetterà a coloro che ne hanno fatto domanda.

Poi, c’è l’indennità Covid, i cui pagamenti dovrebbero partire dal 10 febbraio.

In terzo luogo, reddito e pensione di cittadinanza verranno erogati in due date: 15 e 27 febbraio.

Inoltre, è previsto il pagamento del c.d. Bonus Renzi, da cento euro. Rivolto ai disoccupati che percepiscono già la NASPI e ai lavoratori dipendenti incapienti.

Poi, arriveranno le pensioni sociali del mese di marzo, che verranno pagate dopo metà febbraio, in anticipo come gli altri mesi.

Infine, si erogheranno social card e Bonus bebè.

La prima, consistente in un aiuto di 80 euro bimestrali, per chi versa in difficoltà economica. Essa si erogherà a febbraio. Ma la data è da specificare.

Invece, il pagamento del Bonus bebè, destinato ad ogni nuovo nato fino al compimento di un anno, è previsto entro il 20 febbraio.

Abbiamo, visto, in definitiva, quali sono i bonus e gli aiuti che possiamo ottenere nel mese di febbraio.