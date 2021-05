Sono numerosi gli sport che possiamo praticare all’aperto in estate. Uno solo, però, è quello completo e perfetto: il nuoto. Ed è l’unico a garantire realmente una salute d’acciaio e a consentire al nostro copro di mantenere il ritmo cadenzato dei pomeriggi invernali in palestra. Riportiamo, dunque, quali sono i benefici dell’unico sport perfetto praticabile all’aperto che garantisce una continuità con gli allenamenti in palestra assicurandoci un fisico invidiabile.

I benefici

Intanto riusciamo a praticarlo anche nelle ore di sole pieno perché l’acqua ci aiuta a non soffrire il caldo. Anzi riusciamo a godere dei raggi solari e della vitamina D senza alcuna sofferenza.

Recepiamo così tutti i benefici del sole mentre ci teniamo in allenamento. Se proprio vogliamo approfittare, possiamo preferire il dorso agli altri stili. Questo, infatti, ci consente di gran lunga di prendere una bella abbronzatura.

Giù i chili di troppo

L’acqua è molto più densa dell’aria. Quindi consente di bruciare un numero importante di calorie. Molte di più di quanto riusciamo a smaltire con una qualsiasi alta attività agonistica all’aperto.

Inoltre, i movimenti che facciamo in acqua permettono di allenare articolazioni e legamenti che acquistano maggiore flessibilità.

Muscoli e circolazione

Ecco quali sono i benefici dell’unico sport perfetto praticabile all’aperto che garantisce una continuità con gli allenamenti in palestra assicurandoci un fisico invidiabile. Il nuoto, è risaputo, aiuta a bilanciare la pressione sanguigna. E regolarizza il numero dei battiti cardiaci.

Un toccasana per la mente

In questo il nuoto somiglia ad altri sport. Aiuta ad eliminare tossine. Nonché ad allontanare lo stress. La mente sarà svuotata dai pensieri negativi. E troverà giovamento anche dalla coordinazione dei movimenti. Infatti, accresce l’autostima. E restituisce l’energia giusta per affrontare al meglio le nostre giornate.

Abbiamo visto, dunque, quali sono i benefici dell’unico sport perfetto che possiamo svolgere all’aperto e che ci garantisce una continuità con gli allenamenti in palestra.