Chi decide di adottare un cucciolo o chi ci condivide la casa già da tempo. Sa quanto è importante prendersi cura di un amico a quattro zampe. È sempre necessario trovare il tempo da dedicargli per portarlo a spasso, per dargli amore e farlo sentire importante.

Non dimentichiamoci anche di quanto è fondamentale informarsi su tutto ciò di cui ha bisogno per la sua corretta alimentazione e per la sua crescita.

Oggi con questo articolo parleremo di quali sono i benefici dell’olio d’oliva per i cani.

Per la pelle e l’intestino

Questo ingrediente è utilizzato nella gran parte delle ricette che prepariamo.

L’olio d’oliva, essendo caratterizzato dalla presenza di antiossidanti, ha effetti benefici molto importanti anche per la pelle perché nutre tutte le nostre cellule.

È inoltre ricco di grassi buoni, vitamina E e omega 3.

Il miglior modo per assimilare l’olio d’oliva è a crudo sopra altri alimenti, donando in questo modo benefici sia al pelo che alla pelle.

Bisogna però fare sempre attenzione alle dosi poiché potrebbe assumere qualche effetto indesiderato. Ad esempio, potrebbe diventare un lassativo per i nostri amici pelosi. Alle volte però, questo effetto potrebbe aiutare qualche cane che presenta problemi di stitichezza, permettendogli di riequilibrare la funzione intestinale.

Per le articolazioni

È importante sapere che questo ingrediente sempre nelle giuste dosi, può avere effetti positivi sulle articolazioni dei nostri amici a quattro zampe.

Stiamo parlando in particolare dell’articolazione dell’anca, poiché esistono molte razze di cani che soffrono di displasia all’anca.

Può però aiutare molto anche nelle artrosi e nelle artriti o nella displasia del gomito.

L’olio d’oliva può quindi essere dato ai nostri cani insieme ai croccantini o al cibo che è abituato a consumare durante il giorno.

Per quanto riguarda le dosi è sempre meglio consultare il proprio veterinario, che ci darà delucidazioni anche prendendo in considerazione il peso dell’animale.

Ecco svelati quali sono i benefici dell’olio d’oliva per i cani, stando sempre molto attenti alle dosi per non rischiare che possa provocare danni.