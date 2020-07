Il Calisthenics è una disciplina di tendenza tra gli amanti del fitness, un allenamento sportivo che si pratica ovunque. E un insieme di esercizi che potenziano il fisico. Si utilizzano solo il peso del proprio corpo e la dinamica delle leve. E ’un allenamento che consente di potenziare la forza, l’equilibrio, la resistenza e la coordinazione dei movimenti. Ma anche di risparmiare, poiché si può praticarlo da soli e ovunque. Vediamo quali sono i benefici dell’allenamento callistenico e dove praticarlo.

Una disciplina total body

L’allenamento callistenico coinvolge tutti i distretti muscolari del nostro corpo. Gli esercizi da compiere sono sia dinamici che isometrici. Il corpo diventa tonico, agile e armonioso. Quali sono i benefici dell’allenamento callistenico? Innanzitutto la sua versatilità: si può praticare in palestra, a casa, ma soprattutto all’aria aperta, è uno “Street WorkOut”. Al secondo posto c’è la capacità di portare chiunque al raggiungimento di abilità atletiche. Sia con l’esercizio a corpo libero che con il supporto di strutture. Come sbarre, parallele da ginnastica e pesi (anzi zavorre) usati come sovraccarico al proprio peso corporeo. Se ci si allena al parco, si usano i giochi di ferro e di legno per i bambini e le staccionate.

Quali sono i benefici dell’allenamento callistenico

Non si deve pensare che la ginnastica callistenica sia adatta solo alle persone già allenate, oppure solo agli uomini. E’ un tipo di allenamento adatto a tutti, uomini e donne: ognuno si allenerà con esercizi scelti in base al proprio sesso e al proprio livello. Ci sono centinaia di tutorial callistenici sul web e sulle app per migliorare la postura, per tonificare il corpo. Oppure per perdere massa grassa o migliorare la propria coordinazione.

Iniziare con esercizi semplici

In ogni caso si raggiunge l’ottimizzazione dell’aspetto fisico e della propria salute, un miglioramento del tono articolare e neurofisiologico. Bisogna iniziare con esercizi semplici come push up, pull up e squat. Solo successivamente si inseriranno esercizi che richiedono più forza e buone capacità coordinative, come il muscle up e il front/ back lever.