Due vantaggi caratterizzano questi alimenti, cioè praticità e velocità d’uso. Il che, soprattutto quando non abbiamo molta voglia di cucinare piatti elaborati, è importantissimo.

Inoltre, le procedure con cui sono conservati sarebbero corrette e sicure per non avere contaminazioni di alcun tipo. Proprio grazie ad esse, le loro proprietà nutrizionali sarebbero uguali a quelle dei prodotti freschi. È tuttavia fondamentale rispettarne alcune regole per l’acquisto, la conservazione domestica, il consumo.

Il freddo che dovrebbe mantenere la qualità

La catena del freddo alla base della produzione dei surgelati dovrebbe garantire la qualità degli alimenti. In tal modo potrebbe inibire lo sviluppo di batteri che fanno la loro comparsa quando i prodotti iniziano a scongelare. Pertanto, bisogna che questa catena non si interrompa mai, dalla produzione all’immagazzinamento fino al negozio e all’arrivo a casa.

Infatti, anche pochi gradi in meno, in tempi prolungati, permetterebbero alla carica batterica, bloccata dal freddo, di iniziare la sua opera di deterioramento. Meglio conoscere allora quali sono i 5 errori da evitare per portare sulle tavole casalinghe cibo surgelato sicuro.

Prima di tutto, evitare di controllare la temperatura del banco surgelati quando li compriamo. Il termometro di cui è dotato deve avere una temperatura pari o inferiore – 18 °C.

Poi, non prestare attenzione a che la confezione sia integra, abbia brina sulla superficie o sia bagnata. Sono segnali che la catena del freddo è stata interrotta. Dunque, il cibo potrebbe essere scongelato in parte e comunque danneggiato.

Quali sono i 5 errori da evitare quando acquistiamo cibi surgelati e perché è fondamentale conoscerli per la nostra sicurezza

Un errore che si fa spesso è comprare i surgelati appena entriamo nel negozio e poi proseguire con la spesa. No, assolutamente: acquistarli solo quando abbiamo finito e riporli in borse termiche per ritardare il più possibile lo scongelamento.

Sconsigliato non mettere subito i surgelati nel freezer arrivati a casa. Cerchiamo di farlo entro una mezz’ora dall’acquisto e comunque leggiamo sempre i modi di conservazione sull’etichetta. I cibi, se correttamente conservati, possono resistere molto tempo in quel reparto del frigo. Occhio però sempre alla data di scadenza sulla confezione.

Ricongelare un alimento scongelato per errore o per un tilt del frigo, è sbagliato, poiché potrebbe intrappolare batteri già in fase di contaminazione. Meglio consumarlo entro 24 ore conservato in frigorifero.

Infine, tra gli errori da cui stare alla larga, ci sono i modi per consumare i surgelati, anche qui seguire sempre le indicazioni sulla confezione.

Alcuni cibi si possono cucinare usciti dal freezer, altri bisogna lasciarli scongelare qualche ora. Allo scopo, si può usare il microonde: mai però passarli sotto l’acqua calda perché perderebbero le loro qualità nutrizionali, conservate così a lungo nel freddo.

Approfondimento

Attenzione perché chi consuma surgelati senza badare a queste cose potrebbe causare danni alla salute