Quali sono gli obiettivi di breve dell’euro che continua a mostrare forza contro lo yen? In meno di un mese il cambio euro yen si è mosso da 121,66 ai 124,66 della chiusura di contrattazione della giornata del 21 dicembre. In questo momento il cambio quota a 126,55 + 0,08%. Da inizio anno, l’ euro yen ha segnato il minimo a 114,43 ed il massimo a 127,08. A fine novembre tutto sembrava propendere per ulteriori rafforzamenti dello yen ma in poche settimane, l’euro ha trovato la forza per un portentoso recupero. La valuta europea frattanto continua a mostrare forza sia contro dollaro che contro la sterlina e altre valute internazionali.

Quali sono gli obiettivi di breve dell’euro che continua a mostrare forza contro lo yen?

Se analizziamo il movimento degli ultimi anni, il cambio si è mosso dai 94,11 del 2012 ai 149,79 del 2014. Da quel momento in poi, i successivi movimenti sono rimasti ingabbiati in questo range di prezzo. Ora, verso quale punto sono proiettati nei prossimi 24/36 mesi? Verso quel massimo o quel minimo?

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Abbiamo tracciato una proiezione di lungo termine utilizzando la nuova legge della vibrazione e riteniamo che nei prossimi 24/36 mesi l’obiettivo è posto proprio sopra area 149,79. La probabilità che questo obiettivo verrà raggiunto, rimarrà molto elevata fino a quando reggerà al rialzo il supporto di area 121,70 (livello di prezzo valido e da monitorare fino al marzo 2021).

Cosa attendere invece in ottica di 3/6 mesi?

I grafici degli ultimi 9 mesi sembrano aver formato una sorta di ABC che verrà ulteriormente confermato in chiusura settimanale e poi mensile dal superamento di 127,08. In questo caso, la successiva proiezione sarebbe posta in area 133,60 per/entro il mese di giugno 2021.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Comprare il cambio con stop loss a 125,70 ed obiettivi come da precedente paragrafo. Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo livelli di inversione, obiettivi di breve e medio termine e dove comprare e vendere il cambio.